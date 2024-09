Kis-Gali Edittől, a létesítmény munkatársától megtudtuk, míg az első napon közel kétezer fecske próbálta átvészelni náluk a rossz időt, számuk másnapra sajnos megfeleződött.

Fotó: Sir David Balaton Castle

– Nem volt még példa arra, hogy fecskék költöztek volna be hozzánk, a párkányokon, az épület helyiségeiben, de még a csillárokon is sok kismadár pihent meg, próbálunk mindent elkövetni annak érdekében, hogy túléljék ezeket a napokat, ám így is sajnos sok elpusztult az elmúlt órákban – mesélte a kastélyszálló alkalmazottja. – Lisztkukacot vásároltam és kihelyeztem nekik, ezzel is segítve a túlélésüket. Egy madarásszal is beszéltem, hogy ilyenkor mi a teendő, de sok jóval nem biztatott – mesélte Kis-Gali Edit, aki hozzátette, Balatonszepezden széles körű összefogás valósult meg a fecskék érdekében, sok telektulajdonos megnyitotta garázsát, melléképületét a madarak számára, a fecskék így melegben tudják átvészelni a rossz időt, melynek köszönhetően akár egy-két nappal is tovább kibírják.

Fotó: Sir David Balaton Castle

– Amint eláll az eső, nyissuk ki az ajtókat, hogy ki tudjanak repülni vadászni. Ezzel a módszerrel akár madarak ezreinek is hathatós segítséget tudunk nyújtani – hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, melynek honlapján (mme.hu/madarmentes) a madármentéssel kapcsolatban további hasznos információkhoz lehet jutni.