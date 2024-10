Barátságos környezetben étkeznek itt a diákok

Fotó: Keszey Ágnes

A mennyiség is fontos lehet



Az alapanyagok származása, minősége és ára mellett az sem elhanyagolható szempont, hogy életkortól és aktivitástól függően mennyi étel kerül a tányérra, hiszen amennyitől például egy óvodás jóllakik, az egy kamasznak, egy sportoló fiatalnak vagy egy felnőttnek akár a fél fogára sem elég. A menzai étkeztetésben előírások vannak, hogy melyik korosztálynak mi az ideális mennyiség, de a családban a háziasszonyok, férjek, édesapák is tudják, kinek mekkora az étvágya. Főként, ha a kedvenc ételekről van szó. Az élelmezésvezető tapasztalata szerint ez is nagyon lényeges, mert a gyerekek, fiatalok többsége igencsak megválogatja, mi az, amit szívesen eszik.

- Fontos, hogy közkedvelt ételek legyenek a kínálatban. Sokszor nehéz kivitelezni, hogy az ízvilág mindenkinek megfeleljen, mert több mint ötszáz ember esetében ez nem egyszerű. De igyekszünk figyelni arra, hogy jóllakjanak a gyerekek és biztosítsuk a szükséges napi energia-és tápanyagtartalmat – emelte ki Páhiné Lengyel Eszter.



Krumpli helyett kuszkusz, rántott hús helyett hal



A családanyák számára nem ismeretlen a párbeszéd, mely a „Mit főzzek?” kérdésre a „mindegy” felelettel van rövidre zárva.

Az élelmezésvezetőtől ötleteket is kértünk, hogy otthon hogyan tudunk olyan egészséges fogásokat az asztalra varázsolni, melyek a magyaros ízvilágot képviselik, s viszonylag olcsón beszerezhető alapanyagokból elkészül.

- Szerintem azért ezt meg lehet oldani, de mivel én is anyuka vagyok, tudom, hogy a mai rohanó világban nem könnyű. Az is látom, hogy hiába szeretnénk mi egészséges ételeket adni a gyerekeknek, sokszor tapasztalom, hogy nem ismernek sok zöldségfélét, vagy akár ételt. Én mindenképpen azt javasolnám – még hogyha esetleg nem is a legolcsóbb alapanyagokról van szó és hogy tudom, hogy időigényes a főzés - hogy zöldség, gyümölcs és halak gyakran kerüljenek az asztalra otthon. De meg lehet ezt oldani viszonylag rövid idő alatt is. Például a párolt vagy grillezett zöldségek kiváló köretek lehetnek, de kínálhatunk bulgurt vagy kuszkuszt is és a hal is jobb választás -akár natúran, akár bundázva, mint hogy mindig rántott hús legyen. A halat például bele is csempészhetjük az ételbe, készíthetünk például paradicsomos, tonhalas pennét – sorolta az élelmezésvezető.