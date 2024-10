Antal Laura szerint önkénteseik nélkül nem tudnának dolgozni

Antal Laura ajkai állatvédő: Az állatok nem beszélnek, így nem tudják elmondani fájdalmukat, szomorúságukat. Az ember megszelídítette őket, így egész életükben felelősen kell bánni velük!”

Fotó: Kovács Erika/Napló

Rengetegen, köztük sok kisgyermekes család kereste fel a Vahur menhelyet Ajkán, ahol az állatok világnapja alkalmából nyílt napot rendeztek az elmúlt hétvégén, hogy bemutassák a tevékenységüket, és látogatóik adományokkal, tombolákkal is segítsenek a gazdátlan kutyák sorsán. Antal Laura , a Vahur Állatvédő Egyesület és a menhely vezetője elmondta, önkénteseik nélkül nem tudnának dolgozni, eredményeket elérni. A menhelyi év ugyanis 365 napból áll, menni kell negyvenfokos hőségben és mínusz húsz fokban, ráadásul mindennap. Állatorvoshoz is viszik az állatokat, vagy mennek értük, ha kidobták őket otthonról, máskor mentenek borzalmas körülmények közül. A nyílt napokon céljuk, hogy minél több árva állat találjon gazdára, de az is nagyon jó, ha a látogatók megsétáltatják a kutyákat. Arra is van példa, hogy ilyenkor választják ki a gazdik a társukat.

Antal Laura elmondta még, a menhelyeknek meghatározó szerepük van az állatvédelemben, mert sok a kóbor, gazdátlan állat, és nem mindegy, milyen körülmények között élnek, amíg családra találnak. – Jönnek soványan, szomorúan, félve, gyakran megkínozva, meggyötörve, betegen. Aztán napról napra fejlődnek, kinyílnak, barátkoznak, játszanak és szeretnek, és mi is szeretjük őket, mert a szeretet többet ér mindennél, táplál és védelmet nyújt – fogalmazott Laura, akinek az állatmentés a hivatását, az egész életét jelenti. Örömmel beszélt arról, hogy szerencsére egyre többen fogadnak örökbe állatot menhelyről a vásárlás helyett, és az is jellemző, hogy az emberek többsége ma már nem megy el a kidobott, beteg állat mellett. – Hisszük, hogy a sok megkínzott, kidobott állat, talán még visszanyerheti bizalmát az ember iránt! Miért ők, amikor annyi éhező gyerek és ember van a Földön? Az állatok nem beszélnek, így nem tudják elmondani fájdalmukat, szomorúságukat. Az ember megszelídítette őket, így egész életükben felelősen kell bánni velük – tette hozzá. A Vahurnál rendszeresen gyűjtenek a Te Számítasz Egyesületnek is, mellyel a nehéz helyzetben élő gyermekeket segítik.