– A Covid-pandémiában felértékelődött az erdők szerepe: tömegek menekültek a természetbe, olyanok is, akik korábban kerülték a rengeteget. Hogy élte ezt meg az erdő gondviselője, egy erdész?

Erdész az erdő gondozója

– Akkor az volt az emberek számára a legfontosabb, hogy megfelelő távolságot tudjanak tartani egymástól, és erre kiválóan alkalmas az erdei környezet, ahol el lehetett kerülni egymást, s biztonságban érezték magukat a kirándulók. Aki az erdőben jár, mindennap felfedezhet valami újat, s akár minden napszakban is új arcát mutatja az erdő – ezt akkor sok embernek lehetősége volt felismerni, megismerkedni azzal a csodás világgal, amit az erdő nyújt. Az erdő tisztelete számunkra természetes, de kiemelt célunk, hogy a civilek is így érezzenek a természet, az élővilág iránt. Emellett nekünk, erdészeknek az is fontos, lássák, hogy a kezelésünkben lévő 63 ezer hektáron szakszerű munkát végzünk. Ez nem egy összefüggő terület, összesen 174 település határában található a vagyonkezelésünkben lévő erdő. Folyamatosan keressük a lehetőséget az erdőtelepítésre. 2019 óta több mint 150 hektár új erdőt hoztunk létre gyenge termőképességű vagy felhagyott mezőgazdasági területeken. Az elmúlt néhány évben kismértékben növekedett olyan földterületekkel is a ránk bízott zöldvagyon, amelyet az állam adott át a vagyonkezelésünkbe, mert nem volt erdőgazdálkodója a területeknek. Mi nemcsak szemlélői vagyunk a természetben tapasztalható változásoknak, mint például a klímaváltozásnak, hanem igyekszünk reagálni a történésekre, s olyan növénytársulásokat létrehozni és fenntartani, amelyek képesek elviselni az időjárási szélsőségeket is. Az erdészek munkája több évtizedre kihat, ezért minden döntésünket úgy kell meghoznunk, hogy annak lehetséges hatásaival is számolunk.

– Nemrégiben rendeztek országos szakmai fórumot a klímaváltozás erdőket érintő hatásairól. Mi volt ennek a legfontosabb üzenete?

– A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás az erdőgazdálkodás legfontosabb célkitűzése. A magyar erdők esetében megfelelő tudással, számos kutatási eredménnyel és gyakorlati gazdálkodási modellel rendelkezünk a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás elősegítése érdekében, amely a szakmai kihívások mellett egyben lehetőséget is jelent az erdőalapú gazdaság szereplői számára. Kiemelt cél, hogy a gyakorlatban megtapasztaltakat, szakmai elképzeléseket, ötleteket a 22 Erdészeti Társaság megossza egymással, hol melyik fafaj képes alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Az már látszik, hogy sok, a Kárpát-medencében őshonosnak tartott fafaj egyre kevésbé tud alkalmazkodni. A következő erdészgenerációknak tudatosan alakítaniuk kell az erdőket, monitoringozni, kutatni a különböző fajok viselkedését a változó környezethez. Az erdész kiemelt feladata mindenkor az, hogy tanulmányozza az erdőben lejátszódó folyamatokat és segítse azokat. A klímaváltozás hatásai gyorsabbak, mint amit a természetes erdők követni tudnak, ezért szükség van a szakmai alapokon nyugvó beavatkozásokra. A szenzoros és műholdas monitoringrendszerektől a déli származású szaporítóanyagok felkutatásán át az erdőkbe építendő csapadék-visszatartó megoldásokig nagyon sok működő gyakorlati megoldás van. Mi nemcsak fakitermelők vagyunk, hanem az egész erdei életközösségért felelünk – bízom benne, hogy ezt megértik és értékelik a civil erdőjárók.