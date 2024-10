Madármegfigyelő és természetismereti séta Balatonfűzfőn, Várpalotán és Veszprémben, madárgyűrűzés a várpalotai tavaknál - Veszprém vármegye több településén is bekapcsolódhatnak az érdeklődők az Európai Madármegfigyelő Napok eseményeibe október első hétvégéjén. "A madarászat különös varázsát az adja, hogy egyszerre élvezhetjük a táj, a friss levegő, a természeti környezet és a madarak élményét a gyerekek és felnőttek nyújtotta közösségi élménnyel. Miközben madarakat figyelünk meg, kirándulunk is, és ezalatt lehetőség van elmélyült beszélgetésre, játékra és játékos tanulásra is"- ajánlja a programokat a szervező Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A rendezvény szakmai célokat is támogat: a megfigyelések európai szintű információgyűjtést tesznek lehetővé az őszi madárvonulásról. Bővebb információkat és a jelentkezés módját a szervezet honlapján lehet találni.