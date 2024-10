Élményt adó kilátás

Fotó: Keszey Ágnes

Az Irány az erdő tematikájához illően itt egy fácánból készített erőlevest kínáltak, látványos tálalással: a vendég előtt került a tányérba az ízletes leves, a sacchettonira, ez a hússal töltött tésztabatyu, vékonyra vágott zöldségszeletekkel.

Látványos tálalás az asztalnál

Fotó: Keszey Ágnes

Hableány - vargányás arancini házi snidling majonézzel és szarvas lasagne

A Laposa családnak köszönhetően éledt újra jó ideje a Hableány, amely a Gasztrohegy kiindulópontja is, hiszen itt vehették és a további alkalmakon is itt vehetik át Gasztrohegy-bérletüket a vendégek.

Itt két ételt is meg lehetett kóstolni. Az egyik a vargányás arancini, mely egy krémes állagú, vargányás rizottó gombóccá formázva, a közepén mozzarellával, pankómorzsába forgatva és kisütve. Ehhez a séf snidlinges házi majonézt álmodott meg - s természetesen készített el -, melyet mikrozöldségek, petrezselyem és saját készítésű zöld olívaolaj ízesített.

Vargányás-sajtos rizsgombóc ízletes mártásra ültetve

Fotó: Keszey Ágnes

Mindezt Nemes Máté felszolgáló mesélte el, aki bemutatta a másik ételt is: a sokak által ismert és kedvelt lasagne itt egy csavarral, vadabban került a tányérba. Az erdők témájához illeszkedve szarvashús került a tésztalapok közé, az étel tetejét pedig a helyi ízek jegyében reszelt Balaton-sajt is ízesítette. Az olaszos ételek szinte elmaradhatatlan része a paradicsom, ezt a fogást San Marzano paradicsomból készült pürére tálalták, a lasagne tetejére pedig apró bazsalikom került. Összességében a magyaros, helyi és az olaszos ízek is együtt voltak ebben a fogásban.

Lasagne - vadra hangolva

Fotó: Keszey Ágnes

A két ételhez természetesen Laposa-borokat kínáltak. Az arancinihez Vitorlás Rajnai Rizlinget kortyolgathattak a vendégek.

- Reduktív eljárással készült, könnyedebb bor, hagyja érvényesülni az étel ízvilágát. A rizling fajtajellege, a petrolosság ebben kevésbé érzékelhető, inkább az e vidékre jellemző ásványosabb jelleg mutatkozik meg - mondta Nemes Máté.

A szarvaslasagne mellé egy igazi családi bort kínáltak, mely az elődök és a múlt tiszteletét is magában hordozza.

- A Laposa Apukám világa Laposa József előtt tiszteleg, aki a pincészet atyja. Ez a bor egy hosszú, hordós érlelésű bor, mely aztán még a palackban is több hónapig érlelődik. Így egy érettebb, intenzív hordós, fás ízjegyeket tartalmazó, gyümölcsös bor született. Magas, 13 százalékos alkoholtartalmú, a nagyon alacsony savtartalmú paradicsomos pürével balanszba, összhangba kerül, s nem veszi el a szarvas jellegzetes vadízét - mutatta be a borokat Nemes Máté.