Ízek és textúrák gazdagsága, aprólékos díszítés

Fotó: Keszey Ágnes

- Szuvidálva, azaz alacsony hőfokon, lassú főzéssel készült a szarvashús, ettől igazán puha állagúvá vált. Kapott egy vörösboros, áfonyás jus-t (ez egy ízekben gazdag lé) és egy vargányasotót, köretként pedig mogyorós-sós muffint. Díszítésként különböző ropogós elemek kerültek rá: egy csokoládés és egy tésztadísz, melyekkel az erdőt igyekeztünk megmutatni, és egy mohát jelképező díszítést is kapott - mondta Piller Róbert.

Tilia Borvendéglő - gombás vaddisznókolbász, borókás-vadalmás szarvaskolbász, lepénykenyér, pikáns szósz

Az előző helyszíntől néhány lépésre található a Tilia, itt a kolbászok készültek vadakból.

- Ősszel, télen hagyományos vidéki munka volt a kolbásztöltés, életben tartva ezt a hagyományt több éve mi is készítünk kolbászkákat - kezdte az étel bemutatását Nagy Miklós, az étterem tulajdonosa.

Hagyományos étel kreatív csavarral, különleges borral - Nagy Miklós mesélt a kínálatról

Fotó: Keszey Ágnes

Elmesélte, hogy a Gasztrohegyeket mindig nagy ötletelések előzik meg, ez a szakácsoknak öröm és kihívás is, hiszen kikacsinthatnak a mindennapi rutinból és lehetőség van önmegvalósításra is. Az is fontos, hogy a menük egyeztetése alkalmat ad arra is, hogy beszélgessenek egymással a helyi és a környékbeli településeken dolgozó szakácsok, így pedig szakmai, sok esetben baráti kapcsolatok is erősödhetnek. Mindennek a hasznát természetesen a vendégek is megérzik, amikor új ízeket, kreatív ételeket kóstolhatnak.

- A különféle vadhúsokból készült kolbászoknál a fűszerezés izgalmas. Kísérletezés közben alakul ki, hogy mennyi és milyen gomba illik a vaddisznóhúshoz, és hogy az alma hogyan megy a szarvashúshoz. Azt szeretnénk, hogy élmény legyen, amikor a vendég megkóstolja ezeket az ízeket. Igazából egy kis újdonsággal csavartuk meg ezeket az étkeket, hiszen a kolbászt a magyar vidéken évszázadok óta készítik. Apró lepénykenyért kínálunk hozzá. Azért találtuk ki ezt, mert azt gondoltuk, hogy a jó időben, akár kint a kertben, de akár street foodként is könnyen elfogyasztható, még akár kézzel is. A fogásban az ízek újdonsága a lényeg - mondta Nagy Miklós.