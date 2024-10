Gombák az őszi Bakonyban! – ezzel a mondattal posztolt pár remek képet közösségi oldalán Hortobágyi T. Cirill, a Pannonhalmi Bencés Főapátság főapátja. Megkérdeztünk egy gombaszakellenőrt, milyen gomba lehet ez a hatalmas példány és a fotó alapján szerinte valószínűleg vargánya.

hatalmas gomba az őszi Bakonyban

Forrás: Hortobágyi Cirill/Facebook

Arról nemrégiben mi is írtunk, hogy berobbant a gombaszezon, először százával őzlábgombák jelentek meg a Bakonyban, óriásiak. Azóta többen szedtek vargányát, óriási pöfeteget is. A vargánya tényleg igazán jellegzetes zamatú, illatú, fűszernek is használható.

Viszont az időjárás minden gomba növekedésének kedvezett, mérgező és halálosan mérgező is rengeteg van az erdőkben. Elfogyasztani csak az a gombát szabad, amit szakellenőrrel átvizsgáltattunk.