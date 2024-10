A Veol Bisztró a veszprémi Hadnagy családhoz költözött, ahol Bea, a háziasszony stílusosan halloween fekete ruhában, koponyadíszes hajpánttal és a tőle megszokott nagy szeretettel vár: lételeme a vendéglátás és a sütés. Ahogy Imre, a párja kedveskedve megjegyzi: raklappal veszi a lisztet, amit mind a családjának, barátaiknak süt el. Egy-egy nagyobb ünnepen 30-40 féle sütemény is készül, de Bea nem fárad el, sőt, ilyenkor van a legjobb formában.

Hadnagyné Bea halloween ünnepére sütötte a linzertálat. Ropogós linzer, rémes design

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Halloweenre is nagyon készül, a lakás már az ideillő dekorációban díszeleg, amit Bea szintén nem apróz el: minden kis zegzugban az ünnephez kapcsolódó kiegészítők vonzzák a szemet, az erkélyen pedig egy komplett csontváz és egy hatalmas pókháló kelt igazi szellemek éjszakája hatást.

No de vissza a halloween díszeivel ékesített konyhába!

Vagyis a Veol Bisztróba, ahol hétről hétre könnyen, gyorsan elkészíthető finomságokat készítünk.

– Hamarosan itt a halloween éjszakája... „melyet" lehet utálni, de legyen inkább egy félelmetesen jó alkalom arra, hogy feldobjuk a szürke őszi napokat, egy lehetőség, hogy igazán kreatívak lehessünk! Ebből az alaptésztából többféle süti is készülhet, s mivel elég egyszerű, a gyerekek is részt vehetnek benne. Elég egy tök, vagy szívecske alakú sütikiszúró, máris kész a finom linzer, s a kicsiknek is sikerélményt nyújt – magyarázza Bea, aki élelmezés-vezető egy óvodában, tehát sokéves tapasztalat mondatja vele a tuti receptet.

Nézzük hát a halloweeni linzertálat!

– Ropogósak, rendkívül omlósak, nagyon mókásak és „véresen" étvágygerjesztőek a málnalekvártól, tehát ez az egyszerű süti hozza mindazt, ami kell egy rémséges, „vérbeli" buliba – sorolja Bea, miközben előkészíti a szuper alapanyagot.

Hozzávalók:

250 gr hideg vaj

125 gr porcukor

2 darab tojássárgája

380 gr finomliszt

1 darab biocitrom reszelt héja

1 kávéskanál sütőpor

1-2 csomag vaníliás cukor vagy vaníliapaszta

csipet só

Elkészítés:

– Nagyon fontos, hogy a tészta hozzávalói, beleértve a vajat, a lisztet és a (gyúró)tálat is, hidegek legyenek, így fogja a végleges tészta megőrizni az omlós textúráját. A linzernél nagyon fontos a zsiradék használata, a legjobb, ha jó minőségű vajjal dolgozunk, de margarinnal vagy zsírral is készíthető. Drága Nagyikám szerint az arány mindig 1:2:3, vagyis egy rész cukor, két rész zsiradék és három rész liszt (kb. 30 dkg lisztarányonként van szükség 1 tojásra). Ha csak a tojássárgáját használjuk, még szebb színe lesz a linzernek és nem lesz kemény. Cukrásztankönyvek szerint azonban a tojás el is hagyható a receptúrában, így ideálisan színezhető ételfestékkel vagy markánsabb fűszerekkel (például sáfránnyal) a tészta. Gyorsan kell összegyúrni a hozzávalókat is, hogy a kezünk melegétől ne olvadjon vissza a vaj. Robotgéppel a legideálisabb! Gombóccá formáljuk, majd frissen tartó fóliába csomagolva minimum fél órát pihentetjük hideg helyen. Lisztezett munkafelületen, kis adagokban nyújtsuk ki a tésztát mintegy fél centi vastagra, és szaggassuk ki. Sütőpapírral bélelt tepsiben, 180 fokra előmelegített sütőben kb. 8-10 percig sütjük. Ha már majdnem kihűltek, tölthetjük, díszíthetjük is – árulja el a titkot Bea.