Júliustól Abonyi János a Pannon Egyetem rektora. A korábbi rektorhelyettes egyetemi tanár informatika és vegyészmérnök területen. Kutatási területei közé tartozik az adattudomány, a mesterséges intelligencia, a komplex rendszerek, a folyamatmérnökség és az üzleti folyamatok újratervezése. Több mint 250 folyóiratcikk, öt kutatási monográfia és egy magyar nyelvű tankönyv társszerzője. A rektor a terveiről beszél a Veszprém Tv stúdiójában.

Kétszáznegyvenen nyertek felvételt az új tanévre a Veszprémi Érseki Főiskolára. Az intézményben először indul csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak 90 hallgatóval. A következő időszakban tervezik az ápolási és betegellátási szak akkreditálását is. A Beszéljünk róla vendége lesz a vármegyeszékhelyen működő, egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény vezetője is. Sebestyén József rektorral áttekintik a főiskola eddig elért eredményeit és a további fejlődés lehetséges irányairól is kérdezik professzort.

Október a látás hónapja, ebben az időszakban talán még több figyelem irányul az egyik legfontosabb érzékszervünk védelmére. A város optometrista dinasztiájának tagját, Reider Lászlót a vizsgálatokon való részvétel fontosságáról is kérdezik, valamint arról, hogyan tudjuk megőrizni szemünk épségét, és mit tegyünk, ha azt tapasztaljuk, hogy a korábban tiszta és éles betűk néha már homályosabban rajzolódnak ki.