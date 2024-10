Jegyzet 16 perce

Mc Galagony professzor is átigazolt

Húsz évnél is több már, hogy itthon is olvashatjuk J. K. Rowling Harry Potter-sorozatát. Többször olvastam, a gyerekeim falták, az unokám számára pedig ez volt az első könyv, amit angolul is olvasott. Az írónő ezzel ültette le újra a könyv mellé a gyerekeket, mert nincs az a mesteri trükk, technikai bravúr, aminél ne tudna többet mutatni a saját képzelőerő.

Őrsi Ágnes Őrsi Ágnes

Hálás vagyok a tartalomért is; Rowling olyan kultúrtörténeti tudnivalókat gyűjt össze, amiket nélküle sok időbe telne összevadászni. Népszerűek a sorozatból született filmek, nem véletlenül indul naponta több busz is Londonból a Warner Bros Harry Potter-stúdiójába. A veszteség a szereplők oldalán jelentkezik. Elment a Dumbledore-t alakító mindkét színész, Hagrid és Piton professzor, pár hete pedig a Mc Galagony professzort megszemélyesítő Maggie Smith. Egy átváltoztatástan-tanár? Kizárt. Talán újra csak alakot váltott, hogy jobban vigyázhasson a kicsi varázslókra, boszorkányokra. Hogy miért éppen ez a pár sor lett az Évgyűrűk-oldal októberi jegyzete? Az aktualitáson túl például azért, mert most mesélte egy nagyapa ismerősöm, hogy nekiállt Harry Pottert olvasni. Rajonganak érte az unokái, az meg nem lehet, hogy pont erről a témáról ne tudjon velük beszélgetni.

