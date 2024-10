Végre esik az eső és hideg is van, igen! Örüljünk az égi áldásnak, amit hónapok óta vártak a földek és a növények, meg a hűvös levegőnek is, vegyük észre a jótékony, frissítő hatását! Örüljünk annak is, hogy egészségesek vagyunk, van fedél a fejünk felett, és van ennivalónk is, sorolta az orvosnő a mondatokat, akivel ebéd közben idegenként és véletlenül találkoztam egy étteremnél. Úgy gondolom, nincsenek véletlen találkozások, ez sem volt az. Megerősített abban, ahogy gondolom, igen, mindig annak kell örülni, ami van, azt kell elfogadni, ami és ahogy van, és értékeljük azt, amink van, mert semmi sem természetes! Ajándék az egészség, a forróság, az eső, az ősz és a hideg, érdemes észrevenni az élet legapróbb ajándékait is, magát az életet, ami szép!