Őzlábgomba rántva: a tökéletes és olcsó hétvégi recept

Szezonja van a gombának és a gombás ételeknek is. A gomba sokféleképpen elkészíthető, sokan szeretik a belőle készült pörköltet is, mi most egy igazán tuti receptet mutatunk: őzlábgomba rántva.

Az ínyencséget a Mindmegette gyűjteményéből hoztuk el olvasóinknak. Mielőtt hozzáfogunk az őzlábgomba elkészítésének, érdemes megfogadni a szakértő tanácsait: úgy kell óvatosan szedni, hogy kibillegtetjük a helyéről, aztán kiemeljük tönköstül, elválasztva a gombafonalaktól. Azért, hogy utóbbiak ne száradjanak ki, le kell takarnunk őket avarral. Az öregebb őzlábgombákat nem is érdemes leszedni, azok gyomorrontást okozhatnak. A hét centi kalapátmérő felettieket javasolt hazavinni. Tökéletes és olcsó hétvégi recept: őzlábgomba rántva

Fotó: Shutterstock-illusztráció És ha már otthon vannak, készítsünk belőlük valami igazán finomat! Őzlábgomba rántva Hozzávalók: 1 db őzlábgomba (nagy)

liszt

2 db tojás

só

zsemlemorzsa

olaj Elkészítés: Az őzlábgomba tönkjét kicsavarjuk, majd a kalapot megtisztítjuk. Alaposan megmossuk, leszárítjuk, és ízlés szerint feldaraboljuk. Ha egészben szeretjük, hagyhatjuk egészben is. A gombát megforgatjuk lisztben, majd a felvert és megsózott tojásban, végül a zsemlemorzsában. Bő, forró olajban megsütjük. Ízlés szerint tálalhatjuk főtt rizzsel, rizibizivel, salátával, savanyúsággal is. Aki más gombás finomságot is szívesen elkészítene, annak korábbi videónkat ajánljuk:

