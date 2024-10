A központ munkatársai az inspiráló, stressz elleni gondolatokat a város számos pontján elhelyezték, azokat magukkal vihették a megtalálók – tudtuk meg Magvas Zoltán szakmai vezetőtől.

Magvas Zoltán motivációs üzenetet helyez el egy fa törzsén. A stressz oldását is segítheti a pozitív gondolkodás

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

A mentális zavarok okozója a stressz is lehet

- Minden ember életében előfordulnak megterhelő érzelmi állapotok, a mentális zavarokat napjainkban is számos félelem és stigma övezi. Képesek vagyunk felismerni a figyelmeztető jeleket? Tudunk segítséget kérni? A Lelki Egészség Világszövetsége (World Federation for Mental Health) ezzel a kezdeményezéssel pozitív változás kíván elérni a lelki egészségvédelem területén. A világszövetség idei hivatalos kampányszlogenje: „Itt az idő, hogy a mentális egészséget kiemelten kezeljük a munkahelyeken.” Tekintettel arra, hogy a munkahelyen töltött idő nem elhanyagolható, a szakmai környezetben is fontos, hogy a mentális egészségvédelmet védjék és támogassák. A lelki egészség hiánya nemcsak az egyéni jóllétet befolyásolja negatívan, hanem csökkenti a munkahelyek működésének hatékonyságát is. A fokozott stressz, a hosszú munkaidő, az éjszakai műszakok és a hétvégi munkák, vagyis amikor nincs elegendő pihenőidő, károsan hathatnak az egészségre. Az ilyen stresszorok összefüggenek a kiégéssel és a stresszhez kapcsolódó egyéb mentális problémákkal. A lelki egészség megőrzését elősegíti a pozitív gondolkodás, a folyamatos tanulás, valamint a rendszeres testmozgás is – mondta Magvas Zoltán.

A tapolcai Testi-Lelki Egészségfejlesztési Központ vezetője hozzátette, annak ellenére, hogy a munkahelyeken is megteremthetők a kedvező munkakörülmények, sokan, akik mentális egészségügyi problémákkal küzdenek, úgy döntenek, nem fedik fel saját problémáikat a munkáltatóknak, mert félnek a megbélyegzéstől és a diszkriminációtól.

A lelki egészségzavar főbb jelei többek között a következők lehetnek:

 motiváció hiánya, közömbösség;

 viselkedési mintázat megváltozása;

 környezettől, társas kapcsolatoktól való elidegenedés;

 koncentrációs problémák;

 fokozott érzékenység, ingerlékenység;

 személyes higiéné elhanyagolása;

 alvási szokások megváltozása.