A V-busz hatásköre alá tartozó V-bike évek óta színesíti városunk mindennapjait, és napról-napra egyre több felhasználóval büszkélkedhet. Mi is nyeregbe szálltunk, és kipróbáltuk és a cikkben beszámolunk tapasztalatainkról. Azonban kezdjük az alapoknál.

V-bike: a kerékpározás forradalma

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A bicikli használatához elsősorban regisztrálni kell, amit megtehetünk a háromféle képen: a hivatalos oldalon, az applikációban és az állomások vezérlőoszlopán. Felhasználóként választhatunk, hogy alkalmi vagy rendszeres használói szeretnénk-e lenni a kerékpároknak. Döntésünktől függően vásárolhatunk napi/heti vagy három napos jegyet. Azonban veszprémi lakosoknak ajánlják a V-bike kártyát, amelyet egy évre vagy fél évre lehet megvásárolni Veszprém kártyával rendelkező személyek számára. Ezekről további információkat a V-bike hivatalos oldalán találhatnak.

Miután megvásároltuk a jegyünket vagy bérletünket onnantól nincs más dolgunk, mint megkeresni a hozzánk legközelebb eső töltőállomást, és kezdődhet a tekerés.Mi a kártyás kölcsönzést választottuk, így arról részletesebb információkkal tudunk szolgálni. A kártya egy négyjegyű azonosítóval van ellátva, és ennek birtokában maximum 10 órás kölcsönzési időre jogosít fel. Akkor sem kell félni, ha az adott intervallumban a kártyára feltöltött összeget nem használjuk fel, hiszen visszafizetik vagy a következő megvásárolt bérletre felkerül és felhasználható.

Megtörtént a feltöltés irány a töltőállomás! Na de hogyan kezdjek hozzá. Tapasztaltunkból kiindulva: az egész folyamat könnyebb, mint amilyennek látszik. A dokkolón található kártyaleolvasóhoz odaérintjük saját kártyánkat és a bicikli máris szabaddá válik. Mielőtt vad tekerésekbe kezdenénk fontos arra figyelnünk, hogy az elektromos rásegítés és a bicikli be legyen kapcsolva, különben nem látszik a kerékpár töltöttsége.

Kártyával egyszerűbb!

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Miután mindezekkel megvagyunk indulhat az életre szóló kaland! A V-Bike könnyű, de strapabíró alumínium váza kiváló egyensúlyt nyújt a tartósság és a mozgékonyság között, így ideális mindennapos városi használatra és hosszabb távú túrákra is. Az elektromos rásegítésnek köszönhetően emelkedőkön,, dombokon és hegyeken is megerőltetés nélkül lehet tekerni a bringát. A kerékpár egyszerűen kezelhető, gyorsan reagál a mozdulatokra, ami elengedhetetlen, ha a forgalom kihívásai között kell helytállnod. A hosszú túrák során pedig a stabilitás és a tartósság biztosítja, hogy a bicikli bírja a terhelést, legyen szó aszfaltos útról vagy kavicsos ösvényről. A kényelemhez hozzájárul az ergonomikus ülés és a kényelmes kormánypozíció, amelyek lehetővé teszik, hogy hosszabb utak során is megőrizd a helyes testtartást, elkerülve a felesleges fáradtságot. A V-Bike nemcsak technikailag kiemelkedő, de megjelenésében is stílusos. Letisztult formavilága és modern színválasztéka vonzó választássá teszi azok számára, akik a teljesítmény mellett a dizájnra is hangsúlyt fektetnek. A kerékpár aerodinamikai kialakítása hozzájárul ahhoz, hogy könnyedén siklhass a városi forgatagban, miközben az elegáns megjelenés garantáltan magára vonzza a tekinteteket. A sebességváltás zökkenőmentes, ami különösen fontos, ha gyorsan kell reagálnod a körülményekre.