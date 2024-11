Azt is olvastam, hogy télen avartakaróval érdemes védeni a túlzott hideg ellen. Nekem is tetszett, kertészetben vettem egy fehér virágút, hogy elültessem aprócska udvaromban. Sziklás talaj, kevés föld, nem hittem, hogy megmarad. Ehhez képest többéves várakozás után már virágzott egyszer, most meg, a hajnali 0-3 fok ellenére tele van bimbóval.

Fotó: Őrsi Ágnes

Van miért várnunk, hogy enyhébbre forduljon az idő!