A természet sokszor csodálatra késztet bennünket, most például azzal, hogy ilyenkor virágzik az eper.

Badacsonytördemicen újra virágzik az eper

Fotó: archív

Az eper virágzása is kitolódott

A szokatlanul meleg őszi időben ezek szerint az eper is újra elkezdett virágozni, pedig nem folytontermő fajtáról van szó. A virágzó eper a Badacsony hegy nyugati oldalán, Badacsonytördemic település egyik kertjében virul. A nyarunk forró volt, az ősz hosszú és szokatlanul meleg, ki tudja, milyen tél vár ránk. De az egészen biztos, hogy az eper már nem érik be, hiszen a napokban megérkeznek vármegyénkbe is az első éjszakai fagyok. Attól függetlenül a november elején virágzó eper láttán még az ország egykori kertésze, Bálint gazda is felkapta volna a fejét.