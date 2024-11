Mindannyian másképpen gyászolunk 1 órája

Koszorúba és virágokba zárjuk emlékeinket

Mindannyian másképpen gyászolunk, még abban az esetben is, ha ugyanazt a személyt gyászoljuk, hiszen más-más szerepet töltött be életünkben, más-más közös élményünk volt vele, más-más érzéseket kelt, vagy keltett bennünk. Koszorúba zárjuk most az emlékeinket.

Tóth B. Zsuzsa Tóth B. Zsuzsa

Attól függetlenül, hogy meghalt rokonaink, barátaink, ismerőseink mikor hagyták itt a földi létet, a halottak napja emlékeztet rájuk, koszorúba zárt emlékek ébrednek ilyenkor bennünk. Szilvágyi Beatrix gyászcsoportvezető, életvezetési coach szerint most koszorúba zárjuk az emlékeinket

Fotó: archív Koszorúba zárjuk az emlékeinket Emlékeztet a hiányukra, arra az űrre, amelyet maguk után hagytak. Életünk velük együtt teljes. Ezen a napon megállunk és teret engedünk nekik, hagyjuk, hogy ellepjenek az emlékek – mondta Szilvágyi Beatrix gyászcsoport-vezető, életvezetési coach.

– A friss gyász esetében sokszor félelemmel telve nézünk e nap elé, hiszen érthető módon tartunk attól, hogy feltépődnek a friss sebek, és sok fájdalommal kell ismét szembenéznünk. Fontos tapasztalat lehet, ha megengedjük magunknak, hogy befelé figyeljünk, és hallgassunk igényeinkre. Van, akinek a magány és a befelé fordulás, van, akinek a fényképek családdal való nézegetése és a régi történetek felemlegetése, és van, akinek a temetőben a koszorúba zárt emlékek felidézése, a virágok elhelyezése hozza meg az elhunyt személyhez való kapcsolódás érzését. Mi az igazán gyógyító? Erre nincs recept, nem lehet jó tanácsot adni. Mindenkinek más, hiszen mindenkinek mást jelent a gyász és az emlékezés. Van olyan gyászoló kliensem, aki még sokáig megterített elhunyt férjének is a vacsoránál. Más egy kis sarkot alakított ki a lakásában, ahol édesanyja fotója mellett egy angyalszobor állt és egy gyertya várta minden este, hogy meggyújtsák... Megint más el sem tudta képzelni, hogy fekete ruhát hordjon, miközben a szíve tele volt szomorúsággal és magányában sírdogált – részletezte Szilvágyi Beatrix. Fontos megtalálni azt a kapcsolódást az elhunythoz, amely felemelő Egy biztosan kimondható: minden gyászoló számára fontos megtalálni azt a kapcsolódást az elhunythoz, amely számára felemelő. – Az elhunyttal a kapcsolat továbbra is megmarad, csak átalakul. Idővel, amikor a gyászoló eszébe jut az elhunyt, már nem a fájdalomé a főszerep, helyébe lép a szeretet, és az emlékezés is sok örömteli pillanattal ajándékoz meg bennünket. Hiszen életünk végéig igaz lesz, amit Valérie Perrin írt: Ahol voltál, már nem vagy ott, de mindenütt jelen vagy, ahol vagyok – mondta az életvezetési szakember, aki az élet minden területén segít tanácsaival.

