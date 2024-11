Örömmel vállaltam, hogy vigyázok rá, bár még sosem volt a családban kutya, de az első pillanatban levett a lábamról, közvetlenségével.

A kis máltai kutya volt a kezdet, aztán jött Beni

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Kis bújós, hízelgős volt, szaporán csóválta a farkát. Volt vagy három kiló és szobatiszta, no meg hipoallergén. Gondoltam, bár a gyerekek allergiásak a kutyaszőrre, így nem lehet baj. Rozit itthon ők hasonló képpen egy pillanat alatt megszerették, a kis vidám kutyus leginkább egy plüsskutyához hasonlított, már amikor nyugton maradt. Mert egyfolytában ugrált örömében, fel a kanapéra, le a szőnyegre, boldog volt, hogy körülötte forog a világ. Éjjel aludt, mint egy jó gyerek, persze, valamelyikünk lábánál, váltogatva a jobbnál jobb helyeket.

Csakhogy a gazdi hazatért, Rozit vissza kellett adnunk és hirtelen üres lett a lakás nélküle. Szinte egyszerre mondtuk ki a gyerekekkel: kell egy kutya! Apum csodálkozott: neked kutya? Mindig macskás voltál. A környék menhelyein nevetve felelték, hogy az ilyen kis családbarát cukiságok még be sem kerülnek, már gazdára találnak, ne is reménykedjek hasonló fajtában. Csakhogy egy távolabbi menhelyen mégiscsak lapult egy kis gazdátlan, antiszociális bichon fiú. Félelmi agressziója miatt szinte senkit sem fogadott el, egy éve hiába próbálkoztak a gazdijelöltek. Nehéz múltja volt. Csakhogy a virsli hatott. Meg ki tudja, hogy mi még, de Beni örömmel vette az első sétát, a próbahéten sem voltak nagyobb bajok. Kivéve, ha férfiember közelített felé, vagy fürdést helyeztünk kilátásba. Iskolába jártunk, pszichológushoz is, és lassan simulni kezdett. Jutifalattal sok mindent megtanult, apuval imádták egymást, az idősotthonba is be kellett vinnem, hogy az udvaron nagyokat sétáljanak. Némi túlzással az antiszociális, harapós ebből terápiás kutya lett. Papa nevének hallatán Beni még ma is felkapja a fejét, de már nincs kihez mennünk…

A séta szó hallatán ugrik, és bármelyik tanúhegyre felnyargal velem. A gyerekek mára kirepültek, Benivel ketten maradtunk. Nem sikerült teljesen megnevelni, és talán sosem lesz tökéletes kutya, de még most, tízévesen is fürge és tanulékony. A dolgos hétköznapokon ő ügyel rá, hogy felálljak a gép mellől, és ragaszkodik hozzá, hogy naponta háromszor megsétáltassuk egymást.