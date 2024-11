Dávid a libacomb húsos részét, és nem a bőrét, még nyersen megsózta, borsozta, szárított majoránnát is tett rá.

Libacombot sütött Márton-napra Borozsnyai Dávid örvényesi szakács a Veol Bisztrónak

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A sóból keveset a bőrös részre is szórt. A combot – úgy, hogy felül volt a bőrös rész – ráhelyezte a tepsiben lévő, vöröshagymával gazdagon megszórt lecsós alapra. Ez amiatt jó, mert így a hús nem szárad ki sütés közben. A tepsiben lévőket zsiradékkal – ami lehet étolaj és zsír is –, valamint vízzel félig felengedte, majd sütőbe tette úgy, hogy nem fedte le. Friss rozmaringot is tett hús mellé, mely még különlegesebb ízt ad az ételnek. Az egészet 130 fokon 2,5 órán át sütötte.

A kész libacombot combot aztán 180 fokon öt percen át még pirította, hogy szép aranybarna színe legyen. Köretnek fűszeres lilakáposzta-pürét tett a hús mellé, amit úgy készített el, hogy a lila káposztát lereszelte, sóval, kevés cukorral, köménymaggal megszórta, így párolta. Körülbelül egy deciliter vörösborral felöntötte, végül botmixerrel pürésítette. A hús mellé aranyló dödölléket is kínált, de helyette kitűnő választás a burgonyapüré is. Az ételt naranccsal, friss rozmaringgal díszítette, a dödöllére egy evőkanál tejfölt tett, amit kevés pirospaprikával megszórt.