Réka bátyja, Patrik mondta, hogy a Mikulás nem létezik, márpedig az ő szavára mindig adott, elvégre ő már ötödikes.

A Mikulás mindenkit ismer

A Mikulás nem létezik?

Amikor szüleivel belépett a Mikulásházba, tudta, hogy most meg kell ígérnie, hogy nem szopja az ujját ezután. Anyával megbeszélték. Az utcáról belépve a ház feldíszített udvarára Panni elámult: milyen csodálatos ez a sok kis lámpás, a fényfüzérek sora. És ott áll az udvaron a cumifa, amire már annyi gyerek felakasztotta a cumiját. A kis házban a Mikulás mosolygott és Pannit a nevén szólította. A kislány fürkészte a szakállt, csizmát, hátha lát valami árulkodó jelet. Az öreg észrevette és kedvesen azt mondta, hogy ne higgyen Patriknak. Panni elámult: a Mikulás Patrikot is ismeri? Rékát is – mondta nevetve a nagyszakállú, és Panninak minden kétsége eloszlott.