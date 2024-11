Szeidlné Lakos Éva, a Kisfaludy Sándor Gimnázium főigazgatójától megtudtuk, hogy a tanításon túl sok az adminisztratív tevékenység, illetve már a jövő tanév előkészítése ad feladatot a Kisfaludyban, előtérbe helyezve a minőségi nyelvoktatás fontosságát.

A sümegi gimnázium egyik célja a minőségi nyelvoktatás

Fotó: gimnázium

A minőségi nyelvoktatás ma már elengedhetetlen

– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az intézmény munkáját minél szélesebb körben megismertessük. Kiemelt célunk, hogy az iskolánkat választó diákok minőségi oktatásban, pályaorientációs segítségben részesüljenek, és közben jól érezzék magukat a gimnáziumi évek alatt. A beiskolázási program részei a nyílt napok, november 28-án tartjuk a második ilyen eseményt. A személyes tapasztalatok segítik a nyolcadik osztályosokat és szüleiket a döntésben. Elhivatott, szakképzett tanárokkal, vidám diákprogramokkal, sportolási lehetőségekkel várjuk a diákokat, a távol lakókat családias kollégiumban fogadjuk – mondta Szeidlné Lakos Éva.

Mozgalmas diákélet

Hozzátette, nyugodt légkörben tanulhatnak, támogató figyelmet kapnak a Kisfaludyba járó fiatalok. A tanórák mellett mozgalmas diákéletben van részük. Ősszel eddig már négy kiránduláson, több sportversenyen, katasztrófavédelmi vetélkedőn vettek részt, a kilencedikeseknek vidám gólyaavatót szerveztek.

– Szeptemberben kirándulással jutalmaztuk az előző tanévben legeredményesebb diákokat. Az etyeki Korda Filmstúdióban filmforgatási helyszíneken jártak, maguk is forgathattak. A gimnázium kiemelt célja a minőségi nyelvoktatás, ezért az anyanyelvi hét mellett idegen nyelvi hetet is szerveztünk októberben. Az országismereti és nyelvhelyességi versenyeken kívül külső programokat rendeztünk. Az angol mellett a német nyelv tanulására motiváltak az Oktoberfest programjai, illetve a bécsi tanulmányi kirándulás is. Tavasszal Londont járták be a sümegi gimisek, most újabb utazásra készülnek, cél a vidéki Anglia megismerése. Szakkörökön oroszul vagy spanyolul is tanulhatnak, de Magyarország értékeinek megismerése is fontos, így részt vesznek a Nemzeti Emlékhelyek Program kirándulásain. A pályaorientációs napon üzemeket látogattak meg Ajkán és Sümegen, sokat megtudtak például a légiutas-kísérők életéről, a katonaság mindennapjairól, a népi mesterségekről, a szőlészet-borászat rejtelmeiről. A végzősöknek a felvételi pontszámítás változásairól, az állásinterjúról, a motivációs levélről beszéltek az előadók. A gimnázium őrzi a kapcsolatot egykori diákjaival, az Öregdiákok Baráti Körének szokásos őszi találkozója most sem maradt el. Az intézmény részeként a zeneiskola öt telephelyen működik, emellett néptánc tanszakkal is bővült Zalahalápon – tudtuk meg a főigazgatótól.