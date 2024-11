Tóth János növényorvos, szaktanácsadó ajánlása szerint több apró lépéssel tudjuk megelőzni a rovar okozta károkat. Amint észrevesszük a légy jelenlétét fel kell szedni és megtisztítani a korán lehullott fekete szemeket, így évjárattól, fertőzöttségtől függően a termés egy része megmenthető. A fertőzött termést és a nyüves burkokat össze kell gyűjteni és elégetni. Nem árt a fát is megtisztítani a fertőzött diószemektől. A gyakori talajmozgatással, például erős gereblyézéssel vagy sekély talajforgatással is csökkenthetjük az áttelelő egyedek számát. A bábok összeszedésében a kapirgáló tyúkok is kivehetik a részüket.

