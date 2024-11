Kevés település állíthatja magáról, hogy két vára is van, egy vetélkedőn akár ötmilliós kérdés is lehetne, hogy melyik ez a szerencsés falu.

Ötmilliós kérdés, hogy melyik falunak van két vára

A szigligeti vár már jól ismert turisztikai célpont, a templom alatti parkolóból sokan felkapaszkodnak a mára részben felépített várba, de nem is sejtik, hogy ötmilliós kérdésre adhatnak választ itt. A várban megnézik a rekonstruált helyiségeket, fegyvereket, a kiállítást, a vetítést, bajvívást, esetleg egy koncertet, megcsodálják a Balatonra és a környékre nyíló páratlan panorámát, kis szerencsével a sümegi várat is látják. Aztán leereszkednek, esznek egy jó fagyit, limonádét kortyolnak, és lemennek a strandra fürödni. Nem is sejtik, hogy közben elrobognak a falu másik, igaz, jóval rejtettebb és kisebb vára mellett. Igen, Szigligetnek két vára van.

A szigligeti óvárból gyönyörű kilátás nyílik Badacsonyra, Keszthely felé és persze a Balatonra

A Balaton-parthoz sokkal közelebb, az úgynevezett Királyasszony szoknyáján áll a másik vár. A 182 méter magas hegy tetején csak a várat szimbolizáló, faszerkezetű kilátót látjuk lentről, hiszen a romok jó esetben is csak derékig érnek a fák között.

A strand fölé magasodó dombon az 1956 áprilisában végzett kisebb régészeti feltárások után vált ismertté egy várrom. Az épp csak kétszáz négyzetméter alapterületű építményhez délről egy torony alapfalai csatlakoztak. Az építmény esetében a faragott kövekből következtetnek arra, hogy egy római őrtorony alapjai. A rómaiak körülbelül 400 évig uralkodtak Pannóniában, egyik legfontosabb hadi útjuk – a Savaria és Sopianae közötti – ezen a tájon vezetett, annak védelmére építhették hatalmas quaderkövekből ezt a kis várat is. A honfoglaló magyarok még itt találták a megromlott falakat, s később, mikor megépült az új vár, kapta az óvár nevet.

A turisták közül csak kevesen látogatják, de a helyiek örömmel állítják, hogy Szigligetnek igenis két vára van

Csak mendemonda a vár létezése?

Más feltevések szerint az óvárat az Atyusz–nemzetség emeltette a 12-13. században. Az is lehet, hogy van alapja annak a helyi mendemondának, mely szerint a vár sohasem épült fel. Amit nappal felfalaztak, az éjjel mindig ledőlt. Amíg nem kerül elő egyértelmű írásos vagy más tárgyi bizonyíték, addig nem lehet konkrétumot megfogalmazni az óvár történetéről, így aztán az építmény továbbra is őrzi a titkait.