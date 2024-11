Rovarok a tányéron – a világ nagy részén ez a mindennapok része. Afrikában, Ázsiában, Közép- és Dél-Amerikában. Emellett az ember évezredek óta fogyasztja az állatvilágnak ezt a fajokban oly gazdag osztályát is. Európában élő őseink is így tettek. Egy 19. századi francia szakácskönyv egyik receptje például úgy kezdődik: Végy egykilónyi cserebogarat! Szerepel még a recept hozzátevői közt vaj, borjúmáj és metélőhagyma is. A háborúk idején pedig a nélkülözés sokakat rászoríthatott pár rovar alkalmankénti elrágcsálására. Sőt, nagyszüleink kiskorában még gyerekcsemegének számított a cserebogár. Ám jó ideje kontinensünkön idegenkedünk az ehető rovarok asztalra tálalásától, amellett, hogy eleve dühösek leszünk, ha a rovarok a lakásban megjelennek.

Rovarok nagy kupacban – A jövő állattenyésztésének ez lehet a célja, ha elegendő fehérjeforrást akarnak majd az embereknek biztosítani

Forrás: Schutterstock

Kutasi Csaba entomológus nemrégiben Zircen arról beszélt, hogy jelenleg 113 országban hagyományos élelemként fogyasztanak 2100 rovarfajt. A rovarok mindenféle része és a rovarok minden fejlődési stádiuma szerepel több nép étrendjében. Például lárvák, bogarak, hangyák, tücskök, szitakötők, legyek. A rovar ráadásul gluténmentes és a fehérje bevitelét könnyen megoldhatjuk vele.

Rovarok az étrendünkben – Észrevétlenül is belekerülnek, több módon is

Rovarok az étrendünkben? Ezt a tervet, feltételezést ma még nálunk sokan visszautasítanák. Ám mindannyian ettünk már rovart. Például akkor, amikor véletlenül belerepült egy a szánkba. Akkor is megtörténik ez, amikor a cseresznyével együtt megesszük a benne lévő nyüvet, a légy lárváját. A gombával együtt pedig a járatokban rejtőző gombaszúnyogot. Nem problémázunk, ha egy-egy lecsúszik a torkunkon, ha egyáltalán észrevesszük. Pláne nem ellenkezünk akkor, ha a télen kedvelt csemegénkről van szó, ami rovartermék. A méz. Bizony, hozzáteszi a méh még a saját váladékát is. Mégis több ezer éve univerzális szer. Sőt, a méhek a levéltetvek ürülékcseppjeit is gyűjtik a fenyőkről, az úgynevezett mézharmatot.

Sokan kíváncsiságból próbálták ki utazásaik során a rovarok fogyasztását vagy külföldről ilyen élelmiszert szereztek be kulináris élvezeteket keresve. Ám akiknek ehhez nincs kedvük, gusztusuk, azok is ettek már rovart. Adalékanyagként ugyanis több termékben benne vannak, porítva vagy a származékuk. Akkor már nem lenne érdemes foglalkoznunk más formában való tálalásukkal is?