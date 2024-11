Hatalmas választék 1 órája

Robbanócukros, esetleg kolbászos szaloncukor? De van tokaji aszús és fradis desszert is

Ahogy megjött az első hó, megérkeztek a szaloncukrok is, közel százféle ízben, ezzel fogad Gálné Fülöp Katalin tulajdonos a veszprémi vásárcsarnokban, és már sorolja is. Van tejcsokis szaloncukor, étcsokis, régi, hagyományos konzumszaloncukor, diabetikus is, de mindenmentes szaloncukruk is van, ez utóbbi újdonság.

Ez a szezonális édesség, a szaloncukor az adventi időszakban kerül évről évre fókuszba, karácsonyig sokakat foglalkoztat az, hogy milyen milyen ízű kerüljön a fára. Érdekes egyébként, hogy a német eredetű karácsonyfára francia eredetű desszert kerül, az viszont leginkább magyar sajátosság, hogy a karácsonyfát szaloncukorral díszítjük. Annak idején a tehetős családok állítottak karácsonyfát, leginkább a ház, lakás szalonjában, és igen, innen származhat a szaloncukor név. Szaloncukor a piacon: minden szinten szinte minden

Fotó: Juhász-Léhi István/Napló De vissza Veszprémbe, a vásárcsarnokba, Fülöp Katalinhoz. – Abban mi van? – kérdezem. – Semmi, mivel mindenmentes – jön a szellemes válasz. Ezt kilencféle ízben tudják adni. Katalin állítja, hogy nagyon finom. Van közte mézeskalácsízű, valamint sós karamellás, meggyes-marcipános, szilvás-fahéjas ízben. – Van a Fradi-drukkereknek fradis szaloncukor, aztán különböző bonbonos szaloncukrok, amiket már évek óta nagyon szeretnek a vásárlók. Van a gyerekeknek robbanócukros szaloncukor, amit a Mikulás-csomagba is szívesen ajánlunk, azt is nagyon szeretik. A hagyományos zselés és a gumicukros is népszerű, abból sok fogy minden évben – teszi hozzá. Ilyen nincs és mégis van: kolbászos szaloncukor

Fotó: Juhász-Léhi István/Napló Kiderül, a gyerekek nem meglepő módon a robbanócukros szaloncukorra vannak "rácuppanva", a felnőttek pedig a zseléset viszik leginkább. Akik kevesebbet költhetnek, azokra is gondoltak, nekik a tejcsokis szaloncukrokat ajánlják, ami ugyancsak szépen fogy. Kolbászos-aszalt szilvás és belga étcsokival bevont szaloncukor A további ízeket nézve érdemes ízlelgetni a neveket: kolbászos-aszalt szilvás. Belga étcsokival bevont szaloncukor. Ropogós pisztácia, dubaji csoki. Elnézve és meghallgatva a választékot egyértelmű, amilyen szaloncukor itt nincs, az nincs a világon sehol. Az árak, merthogy az ízek után mindenki erre kíváncsi: a legolcsóbb 248 forint/10 dekagramm, a másik véglet pedig az extra szaloncukrok, aminek kilója közel 15 ezer forint.

