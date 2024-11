Az oltás véd

Közismert, hogy hazánkban a gyermekek kettő, három, négy, majd 18 hónapos, később hat és 12 éves korukban kombinált védőoltást kapnak, ezek a szamárköhögés ellen is védelmet adnak. A magyar oltási rendszer kiemelkedően jó.

A szamárköhögés elleni oltás mikor esedékes?

A várandós szülők a szülés előtti három hónapban kérhetik az ismétlő védőoltást szamárköhögés ellen. Ez oldhatja meg a csecsemő védelmét két hónapos kora előtt.

Szamárköhögés felnőtt korban

Szamárköhögés felnőtt korban? Bizony minden korosztályt érinthet és a gyermekkorban kapott oltás hatása felnőttkorban gyengülhet. Ha pedig a kismama megkapja az oltást, a benne keletkező antitestek újszülöttjének is részbeni védelmet adnak. Sokakat érdekel ezért a szamárköhögés elleni oltás neve is. Többfélét kaphatnak a terhes nők is. Pertussis elleni védőoltásként kell ezeket keresni.

Kisgyermekek gondozásában résztvevő idősek, nagyszülők esetében szintén megfontolandó az ismétlő oltás felvétele – szögezte le Hajdu László. A veszprémi házi gyermekorvos szerint az a legfontosabb, hogy ha hosszabb ideje köhög egy gyermek, a szülők gondoljanak arra, esetleg szamárköhögése lehet.