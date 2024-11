Idén immár XIV. alkalommal rendezik meg Tapolcán a Szilveszteri Malom-tó Úszást, hogy a pancsolók együtt búcsúztathassák 2024-et szilveszter napján egy vidám hangulatú csobbanással.

Tapolcán már elképzelhetetlen a szilveszter fürdés nélkül

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Ha szilveszter, akkor fürdés a tóban

Az ilyenkor is 18 fokos hőmérsékletű tóban akár fejeseket is ugrálhat, úszógumival szórakozhat bárki, aki szereti a kihívásokat. Garantált a felejthetetlen élmény az év utolsó napján, ráadásul a fürdést Schirilla György, a nemzet rozmárja vezényli le idén is.

Az idősebb korosztály tagjai rendszeresen jelen vannak a szilveszteri fürdésen

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Jelentkezési határidő december 23-a, 10 óra, a fürdés szilveszter délelőtt 11 órakor lesz. A tó befogadóképessége véges, a szilveszteri fürdés egyre népszerűbb, ezt nem árt szem előtt tartani és időben nevezni.

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

A fürdést évek óta a Szalay Gyöngyi Emlékfutás előzi meg szintén a tónál. Közös bemelegítés lesz 9.45-kor Mazsival, majd a gyerekek, aztán a felnőttek rajtolnak. A kicsik egy kört futnak, a felnőttek futótávja nagyjából négy kilométer.