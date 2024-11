Így szól a felhívás, melyet két kavicsfestő hölgy, a közösségi játék kezdeményezői indítottak el. Mivel ez egy országos kezdeményezés, a játék elindítói is azt a célt tűzték ki, hogy Veszprémben is induljon útjára a festett kavicsokból álló kígyótest, ami már az elején nevet is kapott: Csuszii. Úgy növekedik a kígyó, ha a játék résztvevői visznek egy kreatívan festett kavicsot, és a kavicssorba helyezik azokat.

– Úgy kezdődött, hogy megszerettem a kavicsfestést, majd kolléganőm, Éva is csatlakozott a festők táborához. Ezzel kapcsolatban „jöttek velem szembe" más városokban lévő kőkígyók. Sokáig motoszkált bennem, kár, hogy Veszprémben ilyen nincs. Egyik nap Éva is megemlítette, hogy a lánya mesélte, milyen jó kis kőkígyókat látott. Gyorsan a tettek mezejére léptünk, hogy Veszprém is büszkélkedhessen ilyen kígyóval. Nagy örömmel és lelkesedéssel festettük meg Csuszii fejét és a teste egy részét, majd napi szinten vittük hozzá az újabb és újabb festett kavicsokat. A játék célja, hogy mindenki tegye bele a közösbe a sajátját, és így, a közösségi szellem segítségével lehet gyarapítani a kígyó hosszát – árulta el Kissné Szabó Mariann, a kezdeményező ötletgazda.

Sajnos azonban minden nap azt tapasztalták, hogy el-eltűnnek a mások által szorgalmasan készített, kihelyezett kavicsok, pedig a kő nem azért lett odatéve, hogy bárki csak úgy elvigye, mert éppen kedve tartja. Ez egy játék, aminek komoly közösségi ereje és szabályai vannak.

– Mindettől függetlenül mi nagyon büszkék vagyunk rá, és mindenkinek köszönjük, aki gyarapítja Csusziit és tesz hozzá festett kavicsot. Szeretnénk, ha ez a kőkígyó az összetartozás szimbóluma lenne. Örülnénk neki, ha hosszúra nőne és már nem fogyatkozna – mondta Mariann.