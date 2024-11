Németh Gyula, a Csobánc Váráért Alapítvány kuratóriumának elnöke örömét fejezte ki, hogy az avatásra a "Minden-kor és minden-hol gyaloglóklub" gógánfai túracsapata is megérkezett.

A szép panoráma is hozzájárul az élményhez

- Elismerem, hogy magam is túlsúlyos vagyok és amikor felmegyünk a várba a barátaimmal, valóban nem tudunk beszélgetni, fújtatunk, hiszen több mint száz méter az emelkedés innen. Tényleg gyorsan elkészült a túraútvonal kijelölése, amely meglevő, önkormányzati úton készült. Az egyik útvonal három, a másik hat kilométer hosszú. A rövidebbik kiindulópontja a hegy alatti parkoló, a hosszabbé a lovarda. Gyönyörű a panoráma, nemcsak jó, hanem szép túra is az itteni – mondta Németh Gyula, aki reméli, hogy sokan végigmennek az útvonalon majd egészen a várig.

Kutasiné Papp Éva polgármester köszönetét fejezte ki a Budapesti Szent Ferenc Kórháznak és a Csobánc Váráért Alapítványnak a tanösvény kialakításáért.

- Örülök, hogy településünket választották a tanösvényhez, reméljük, ösztönzőleg hat mindenkire, és a helyi lakosok is igénybe veszik, és motivációt ad a mozgáshoz, az egészségmegőrzéshez – mondta.

Földi István plébános arról beszélt, hogy maga az út sokféle lehet.

Földi István plébános áldotta meg a tanösvényt és az azt végig járókat

– Fizikai vagy lelki egészséget segítő, akár mindkettő, például a zarándokutak. A testi egészségért tett túra a lelki egészséget is szolgálja, a belső utat is segíti. A lelki és a testi egészség hatással van egymásra, a fizikai betegségek is gyorsabban gyógyulnak, ha azok lelki hátterét sikerül rendbe tenni – mondta a plébános, és Isten áldását kérte mindazokra, akik végigmennek az úton.

A programot az igazgató ötlete alapján 2015-ben indították útjára a Hárshegyen, a Szent Ferenc Kórház mellett, az intézményben gyógyuló betegek részére ellenőrzött mozgásprogramként, amelynek keretében a pulzust mérik bizonyos pontokon. Akkor még nem gondoltak arra, hogy lesz folytatása is. A prevenciós kockázatfelmérő programot aztán kiterjesztették a lakosság részére is, hogy egy szűrővizsgálattal is felérő mozgásprogram legyen.