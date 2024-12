November 24.

Az előző héten ott maradt magára a napló, hogy a szerző Ákos Metropolis című új dupla lemezét hallgatja és dalszövegrészleteken időz figyelmesen. Azon is vacakolt közben, hogy milyen érdekes, hogy ennyire megváltozott a világ, kifordult magából mintegy az ellenkezőjére és a visszájára, miközben mégis bunda a bunda, de például korunk lázadói a konzervatívok lettek, ám de ezt akkor nem írta le, leírja hát most. A dolog maga meg technikailag úgy néz ki, hogy a kiadvány három részből áll. Két lemezből és egy gyönyörűen kivitelezett könyvecskéből, legyen hát az a potroh. A könyvben a dalszövegek lapulnak, fontos alkotóelemei a mű egészének, valamint futurisztikus és apokaliptikus (tehát a jelent idéző) fotográfiák és grafikák. Amennyiben kétségeink támadtak volna, hogy egy disztópikus utazásra fizettünk be, azok lapozgatás közben máris semmivé lettek. A két lemez egyikének Északi oldal a címe, a másiknak Déli oldal. Mint egy rendes polgárháborúban. Az egyiken a gitár a domináns, a másikon a szintetizátor az úr. Ugyanakkor egyfajta szintézis ez, jelzés Ákos korszakairól és vonzódásairól.

Innen nézve a Metropolist egyfajta összegzésnek is nevezhetjük, akkor sem járunk messze az igazságtól. Északi irányból személyes kedvencem a Magunk maradtunk, a "bárhogy mulattunk/magunk maradtunk" pontos, kissé rezignált számvetés, enyhén melankólikus férfibú, azt a hangulatot idézi, amikor Szindbád hazamegy Márainál, de persze tudjuk, hogy Krúdy szelleme idéződik meg szépen. A Metropolis nem felhőtlen mulatozás, vigaszt nem nyújt, legfeljebb reményt, de az meg ugye az utolsó halott a menetoszlopban, tehát még nincs minden veszve. És kapaszkodó azért akad benne, nyilván nem véletlenül a végén, felemelésként, katarzisra törekvésként. Az Égbekiáltó egy gyönyörű dal, olyan mint egy zsoltár, kigyúlnak a fények és felragyog újra a kert.

November 25.

Ha már kert, szisztematikusan és tudatosan megyünk rá a gyógynövények termesztésére. Ez is egyfajta lázadás, méghozzá a gyógyszeripar arroganciájával szemben, ugyanakkor köszönetnyilvánítás az ősök tudása felé. Praktikusabban: szaladgáljon a fészkes fene szíre-szóra a patikába, amikor fűben-fában orvosság van. A polcokon közben szépen gyarapodnak a gyógynövényes könyvek, a legfrissebb zsákmány Andrew Chevallier Házi gyógynövénypatika című munkája. Ami többek között a szerkezete miatt is remekül használható, és ez egyáltalán nem elhanyagolható szempont. A műfajon belül ugyanis előfordulnak olyan egyébként pontos és lelkiismeretes dolgozatok, amelyekben nagyszerű az adott növény leírása, a pompás ábra nyomán talán még fel is ismerném a növényt az árokparton, de mire megtalálom, hogy mire való, már magamtól is meggyógyultam.