Mindent praktikát megtudhat kedvenc szakértőnktől a bakonyi gombaszedésről (podcast)

Piros kis csészék pöttyözték nemrég a bakonyi erdőket, aztán ágakra nőttek fülek. Azaz az osztrák csészegomba után jött a júdásfülgomba szezonja. Most berobbanhat a kucsmagombáké és cseh kucsmagomba már került is a gombaszedés során a kosarakba. Győri Krisztina gombaszakellenőrt ezúttal azonban nemcsak a gombaszezon aktualitásairól és az időjárás, a szél befolyásoló hatásáról kérdezzük. Képzeletbeli gombatúrára indultunk vele és a téma rejtekhelyeire is eljutottunk.

Gombaszezon a Bakonyban – A gombaszakellenőr a készülődő süveg- és kalapversenyről beszélt lapunknak, az egyelőre sértődöttnek tűnő kucsmagombákról is

Forrás: Vadgomba – Kisalföld és Bakony

– A húsvét előtti hétvégén Zirc és Csesznek környékén járt gombanézőben erdőkben. Kíváncsiak vagyunk friss tapasztalataira. Tényleg megsértődtek a szél miatt a kucsmagombák?

– Korábban a tavaszias időben előbújtak az apró cseh kucsmagombák, de aztán a fagyok nem tettek jót nekik. A gomba és a hideg nem jó barátok, ezért a húsvét előtti hétvégén nem volt túl rózsás a helyzet. Eltűnt a cseh kucsmagombák többsége. A szél az ellenségük, így üresek az erdők. A felderítőtúráim egyelőre nem hoztak kedvező eredményt, de ez csak azt jelenti, hogy várnunk kell még kicsit.

Húsvétig jelentősen megváltozhat a helyzet, melegre lenne szükség és hozzá csapadékra. Most jók a kilátásaink, de a kucsmagombák nagyon érzékenyek az időjárásra, a páratartalomra is, ha valami nem tetszik nekik, akkor nem jönnek elő az egész szezonban és ezt tudják csinálni akár évekig. Amikor viszont összeáll a szempontjaiknak kedvező környezeti állapot, akkor százával bújnak elő, szinte kaszálni lehet őket.

Vásárlás helyett gombagyűjtés

– Jó, hogy divatos lett a gombaszedés?

– Ennek van nagyon jó oldala és van hátulütője is. Újra egyre több ember van kinn az erdőkben, egyre inkább nyitottak újra a természeti jelenségekre, a védelmükre. Tudatosabban állnak hozzá a minket körbevevő környezethez. Ám nagyon sokan már nem kapták örökségül felmenőiktől a gombaismeretet. A szedés, a gyűjtés tudományát se, és a természetben való viselkedés terén is sok a probléma, de az ehhez szükséges tudást is el lehet sajátítani.

Ha valaki nem autodidakta módon szeretne belekezdeni a gombászatba – mert az azért nehéz – akkor választhat sok tanfolyam, gombatúra közül. Jó, hogy kimozdulnak, hogy mozognak az emberek, ez az egészségnek jót tesz, lelkileg is feltöltődést biztosít és aki gombaszedésre adja a fejét, meg tudja szedni bizony az egész családnak az egy-egy étkezéshez való alapanyagot.