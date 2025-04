Megrohamozzák az emberek az üzleteket

Ennek megfelelően a húsvéti két nap előtt szombaton tömeg van mindenhol, főként, ahol élelmiszert is árulnak.

Fotó: Haraszti Gábor

A húsvéti zárva tartás felbolygat mindent

Szombaton a szokásos szombati nyitva tartás várja a vásárlókat. azonban aztán már csak a kis, családi élelmiszerboltok lesznek nyitva vasárnap és hétfőn, azok is többnyire csupán a délelőtti órákban. aki kenyeret, pékárut szeretne vásárolni, annak érdemes korán kelnie. Az Aldi, Penny, Tesco, Coop, Spar, Lidl üzletek húsvétvasárnap és húsvéthétfőn zárva tartanak.

Készülni kell arra is, hogy nehéz lesz parkolóhelyet találni nem csak az élelmiszer üzletek, hanem az éttermek, nevezetességek közelében is, hiszen jó időt ígérnek az ünnepre, sokan kirándulnak, rokont látogatnak, locsolnak majd. Amellett a tavaszi szünet is tart, sok gyerek lesz az utcákon, tereken.