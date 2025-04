Kiscsőszön volt a világ szeme

A világ minden pontjáról érkező cserkészek számára a programot a Külföldi Magyar Cserkészszövetség és az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola szervezte.

Fotó: szervezők

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola és Kiscsősz immár harmadik alkalommal fogadhatta a Külföldi Magyar Cserkészszövetség szervezte Tinódi Lantos Sebestyén Regöstábor résztvevőit. A nyolcnapos programban az Európa országaiból és a tengerentúlról érkezett fiatal magyar cserkészek a néphagyománnyal, a vallási értékekkel és a cserkészetben jellemző emberi viselkedésnormákkal, szabályokkal ismerkedhettek.

A tábor folyamán a fiatalok moldvai magyar néptáncokat tanultak egy erdélyi és argentínai magyar oktatópárral

Fotó: szervezők

A tábor részeként a közösségi szolgálat is fontos szerepet kapott. A cserkészek segítettek a temető és környéke megszépítésében, a falu közterületeinek virágosításában és az idős lakók portáinak tisztításában is. A húsvéti ünnepek vallási szokásrendjének megfelelően Kiscsősz templomában minden nagyheti szertartást megtartottak, utóbbiak közül kiemelkedő volt a nagypénteki keresztút és a nagyszombati Körmenet, amelynek során közel százötven népviseletes személy és a falu lakossága közösen ünnepelte Jézus feltámadását. A tábor folyamán a fiatalok moldvai magyar néptáncokat tanultak egy erdélyi és argentínai magyar oktatópárral, valamint citerazenét, vonós népzenét, fazekas mesterfogásokat is tanulhattak.