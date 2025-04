Katonai járműből a Balaton sztárja lett

Mint írják, akkoriban egy Grósz Henrik nevű munkás egy olyan járművet alkotott meg, ami nemcsak szárazföldön, hanem vízen is közlekedni tudott. Az Amphibiumi nevű szerkezet lényege az volt, hogy egy hagyományos biciklire pár perc alatt fel lehetett szerelni egy lebegő vázat, így az könnyedén átalakult vízibiciklivé. A találmány annyira jól sikerült, hogy még a császári és királyi hadsereg is rendelt belőle, és a katonai szakértők is elismerően nyilatkoztak róla.

Vízibiciklizők a balatonföldvári strandon 1955-ben

Fotó: Fortepan / Tóth Tibor

Bár máshol is próbálkoztak hasonló vízi járművekkel, ezek általában nehézkesek és bonyolultak voltak. Grósz ötlete viszont egyszerű, könnyen használható és praktikus volt. Ennek ellenére a kor ipari fejlettsége még nem tette lehetővé a széles körű gyártást, így a vízibicikli nem terjedt el azonnal.

Vízibiciklik a Balatonon

A nagy áttörés 1956 nyarán következett be, amikor a Magyar Filmhíradó egy tudósításban bemutatta a Balatonberényben gyártott új vízibicikliket. Ezek már nem katonai célra, hanem nyári szórakozásra készültek, és hamar népszerűek lettek a Balaton partján. A Belkereskedelmi Kölcsönző Vállalat telepítette őket az üdülőhelyeken, és már a bemutató napján hatalmas érdeklődés övezte őket. A kínálatban volt például olyan kétszemélyes verzió is, amit napozóággyá lehetett alakítani – igazi luxus a maga korában.

1956-tól kezdve a vízibicikli a balatoni nyarak elmaradhatatlan részévé vált, és nemcsak szórakozásként, hanem lehetséges sporteszközként is számoltak vele, hiszen akár edzésre és versenyzésre is alkalmas lehetett volna. Azóta is töretlen a népszerűsége.