Wednesday 2. évad – Visszatér a sötétség királynője!

Az új részek ott folytatják, ahol az első abbamaradt: misztikum, rejtély, gótikus hangulat és persze a jól megszokott, szarkasztikus Wednesday-humor.

Wednesday új évadja érkezik a netflixre

Forrás: Netflix

Wednesday visszatér

A Nevermore Akadémia nem lett kevésbé furcsa, sőt, új karakterek és még sötétebb titkok bukkannak fel. Wednesday most már nemcsak a saját démonjaival küzd, hanem egy sokkal nagyobb, hátborzongató összeesküvés szálait is próbálja kibogozni. És persze közben továbbra is mindenki másnál menőbb – feketében, ridegen, intelligensen. A karakterek fejlődnek, a sztori pörög, és a vizuál továbbra is Tim Burton-módra gyönyörű. Jenna Ortega Wednesday szerepében ismét brillírozik – olyan érzés, mintha rá szabták volna a karaktert. A kemény külső mögött most egy kicsit többet látunk a belső vívódásaiból is, ami még szerethetőbbé (de nem kevésbé hátborzongatóvá) teszi őt. A romantika? Nos, spoiler nélkül csak annyit mondunk: ne várj cukormázas szerelmi szálat, de lesz pár meglepetés. Wednesday stílusához hűen a kapcsolatok is sötétek, komplikáltak és kicsit morbidak.

A második évad sokkal érettebb, mélyebb, de közben megtartja azt a laza, punkos energiát, ami miatt annyira imádtuk az első évadot. Akik bírják a furcsaságokat, a rejtélyeket és a fekete humort, azoknak ez az évad kötelező darab – Megjelenés: 2025. szeptember 3.