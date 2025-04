Zöldágjárás a tavasz örömére (videó)

A húsvéthoz, az ország némely területén pedig a pünkösdhöz kapcsolódó népszokás a Zöldágjárás.

A Batsányi Táncegyüttes gyermekcsoportja Zöldágjárást mutatott be a Tojásparkban. A Zöldágjárás hagyományát nem engedi veszni a táncegyüttes.

Fotó: Tóth B. Zsuzsa



A tél elmúlását, a tavasz eljövetelét ünnepli a Zöldágjárás

A Zöldágjárás során a fiatalok a tél elmúlását, a tavasz eljövetelét ünneplik. A Batsányi Táncegyüttes fiatal tagjai dunántúli gyűjtés alapján állították össze a koreográfiát, amelyet a hagyományok szerint a Tojásparkban adtak elő.

A Batsányi Táncegyüttes fiatal tagjai dunántúli gyűjtés alapján állították össze a koreográfiát

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Műsorukat sokan kísérték figyelemmel, amint a Tojás park óriás tojásait, tojás lugasát, mesefiguráit is többszázan megcsodálták az elmúlt hetekben.

A tavaszt köszöntő Zöldágárás, vagy Zöldágazás hagyományát több Balaton-felvidéki településen is éltetik. Ha nem is tartják meg minden évben, de kötődik a hagyomány Vigántpetendhez, Kékkúthoz, és Monostorapátiban is megtartották idén.