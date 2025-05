Sok pénz marad az édesanyák zsebében

A Világgazdaság híre szerint pénzeső hullik hamarosan több százezer édesanyára, anyák napja apropóján ez igazán szép ajándék.

Anyák napja: több százezer édesanyára pénzeső hullik

Forrás: Mint Images via AFP

Anyák napja pénzesővel

Közel százezer forinttal nőhet átlagosan a családanyák jövedelme 2026 januárjától a kormány nagy adócsökkentési programjának köszönhetően. A magyar családanyák örülhetnek, a kormány ugyanis a következő hónapokban több lépcsőben adócsökkentési programot hajt végre, amelynek a végén, 2026 januárjától akár 100 ezer forinttal is több maradhat a családi kasszában.

Az idei nyártól jön a családi adókedvezmény megduplázása, ezt még tavaly jelentette be a kormány. Két ütemben történik, idén július elsejétől az egy gyermeket nevelők havi adókedvezménye 10-ről 15 ezer forintra, a kétgyermekeseknek 40-ről 60 ezer forintra, a háromgyermekeseknél pedig 99 ezer forintról 148,5 ezer forintra emelkedik.

Aztán 2026. január elsejétől már a duplázott mértékek lesznek érvényesek. A havi adókedvezmény összege 20 ezerre, 80 ezerre, illetve 198 ezer forintra emelkedik.

A családi adókedvezménynek köszönhetően jövő januárjától az egy gyermekesek esetében 10 ezerrel, a kétgyermekeseknél 40 ezerrel, a háromgyermekeseknél pedig 99 ezer forinttal több marad a családi kasszában.

Ezzel azonban nincs vége az adócsökkentéseknek. Az idei évértékelőjén jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy a kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, így a két és három gyermeket nevelő anyák életük végig szja-mentesek lesznek. A háromgyerekes anyáknál ez egy lépcsőben következik be 2025 októberétől, a kétgyermekeseknél négy lépcsőben 2026 januárjától.

Az utóbbiak esetében ebben a formában valósul meg: 2026. január elsejétől a 40 év alatti anyák számára válik elérhetővé az adómentesség, 2027. január elsejétől a 40 és 50 év közötti anyák is jogosulttá válnak, 2028. január elsejétől az 50 és 60 év közötti anyák is igénybe vehetik, 2029. január elsejétől a 60 év feletti anyák is mentesülnek az szja fizetése alól.

Jövő évtől félmillió édesanya lehet szja-mentes, 2029-től pedig egymillió. Ez akkora kör, amely a költségvetésben is nyomot fog hagyni, a kétgyermekes édesanyákat érintő szja-mentessége ugyanis 600-700 milliárd forintos kiadást jelenthet a büdzsének. Másik oldalról viszont ennyi marad majd a magyar családoknál. Ami a jövőre eső rész ebből, az 270 milliárd forint a két-három gyermekes anyák adómentessége nyomán, a családi adókedvezmény megduplázása még ennél is többet, 290 milliárdot hagy a gyermeket nevelőknél.