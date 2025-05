Az első lépés a felnőtt élet felé

Dobó Zoltán a ballagás központi ünnepségén mondott köszöntőt.

A tapolcai végzős középiskolások, a Batsányi János Gimnázium és a Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium ballagói május elsején vettek búcsút iskoláiktól. A központi ballagás során a két intézmény diákjait együtt köszöntötték a Fő téren.

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

A ballagás egy új út kezdete

A polgármester jó tanácsokat adott a ballagó diákoknak.

– Abban a kultúrában, fogyasztói társadalomban, amelyben élünk, megpróbálja mindenki elérni a sikert. Bármerre is lapozgatjuk a közösségi oldalakat, megpróbálnak betolakodni az életünkbe a roppant sikeres emberek. De a siker nem a sok pénzt, a sok tárgyat jelenti. Ha nem közvetlenül ezeket hajszoljátok egész életetekben, hanem a választott szakmátokban megpróbáljátok elérni a tudást, tisztességet, akkor nemcsak a tárgyak fognak körülvenni benneteket, hanem szüleitek, rokonaitok tanáraitok olyat kapnak vissza cserébe az oktatásért, nevelésért, szeretetért, amit ezekkel a tárgyakkal, a pénzzel nem lehet megszerezni. Ez a szeretet és a tisztelet. A büszkeség, hogy olyan embert tudtak nevelni, olyan szakembert tudtak adni a hazának, családnak, akire számítani lehet, akihez bizalommal lehet fordulni. Az összes többi, amit ma sikernek hívunk, jön majd magától. De ha valaki csak a bankszámlában gondolkodik, lehet, hogy sok pénze lesz, de lehet, hogy ami a legfontosabb, az elismerést, a környezete szeretetét, támogatását nem birtokolja. Mert azt nem lehet megvenni – mondta a polgármester, és azt kívánta, hogy a fiatalok mélyítsék tudásukat, legyenek becsületesek, az őt felnevelő családdal, tanárokkal igyekezzenek egész életükben szeretettel, megbecsüléssel lenni. Mert igenis számít a hagyományos értékrend, amelyet csak elveszteni tudunk, ha nem méltó módon állunk ahhoz, amit életnek hívnak.

A városi ünnepségen részt vevő diákok a tapolcai városközpontban sorakoztak fel, ahol Dobó Zoltán mondott beszédet

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

A városi ünnepségen Horváth Balázs mondott verset, majd a Széchenyi iskolás diákok számára saját intézményükben, a Batsányi gimnázium végzősei számára a Csermák József Rendezvénycsarnokban folytatódott az ünnepség. Utóbbi helyszínen Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő mondott köszöntőt.

– Egy közösség ereje mindig a hétköznapokban érezhető, amikor sokszor átlag feletti teljesítményt kell nyújtani azért, hogy az a megszokott szinten maradjon. Az ünnepek azok az alkalmak, amikor az erőt újratölthetjük, amikor egy közösség megújulhat. A ballagás egészen sajátos ünnep, amikor évről évre többnyire változó hősökkel, de ugyanazt ünnepeljük. A munkát, nevelést és ezek sikerét. Most egy újabb évfolyam készül élete talán első legnagyobb megmérettetésére, hogy megtegye az első lépést afelé a felnőtt élet felé, amely egyre több felelősséget, lehetőséget, jogot garantál. Egyre inkább rajtuk múlik majd, hogy Magyarország jövője hogyan alakul. Egy évfolyam lép most előre az életben, és hogy ez az évfolyam nemzedékké válik-e, vagy megmarad évfolyamnak, azokon múlik, akik most itt ünnepelnek. Biztos vagyok benne, hogy a szülők mindent megtettek annak érdekében, hogy gyermekeik nemzedékké nemesedjenek. Átadták azokat az értékeket, amelyeket ők maguk is szeretnének viszontlátni gyermekeik életében. Amelyek a békés, polgári élet alapvető értékei, amelyek garantálják, hogy a jövő Magyarországa még békésebb hely legyen, mint a ma Magyarországa. Mindez múlik a tanárokon, akik már

megtették munkájuk java részét, de

megmaradnak a diákok számára olyan szerepmodellként, akihez időnként visszatérnek,

akitől tanácsot kérnek.

Mindez elsősorban a diákokon múlik, akik a jövőben talán nemzedékké válnak. Ha felismerik azon lehetőségeket, amelyek megvalósítása szükséges ahhoz, hogy a nemzet, a város jobban boldoguljon, és amelyekkel ők hozzájárulhatnak a közjóhoz – mondta a miniszter, és két dolgot kívánt az érettségiző diákoknak. Az életben mindig legyen bátorságuk döntést hozni, ne csak sodródjanak. Ugyanakkor legyen erejük és bátorságuk ahhoz is, hogy ha hibáznak, azt beismerjék és kijavítsák. Nem az a baj, ha hibáznak, hanem az, ha nincs erejük beismerni azt, és megtenni mindent annak kiküszöbölésére. Ha megfogadják a két tanácsot, akkor boldog, bátor, cselekvő élet áll előttük.