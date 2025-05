Arra kérik a cukrászdákat, játsszák le ezt a rejtélyes dalt

A rejtély nem is a dal népszerűségében rejlik, hanem abban, hogy senki sem tudja, ki a szerzője, mondta Éskovács Péter, a Balatoni Turizmus Szövetség munkatársa. Itt hallható a dal:

A történet egy helyi fagyizó emailfiókjából indult: a tulajdonos egy névtelen üzenetben kapta meg a dalt, csatolmányként, azzal a megjegyzéssel, hogy „szabadon használható a nyári szezonban”. Sem aláírás, sem további magyarázat nem érkezett. „A fagyizó tulajdonosával azt beszéltük meg, hogy megpróbáljuk kideríteni közösen, hogy ki a szerző. Ezért feltettük a zenét a Balaton Fagyija választást népszerűsítő közösségi oldalra, hátha valaki felismeri a dalt.” – mondta Éskovács. A kérdés azonban azóta is sokakat foglalkoztat: ki írta a Balaton fagyijáról szóló dalt? Egyesek szerint a dal gyanúsan „túl tökéletes”: a szöveg gördülékeny, a dallam rendkívül egyszerű, mégis hatékonyan ragad meg az ember fülében. Többen azt feltételezik, hogy a számot valamilyen mesterséges intelligencia – például egy dalszöveg- vagy zeneszerző algoritmus – alkotta meg. Mások viszont inkább arra tippelnek, hogy egy tehetséges fiatal zenész állhat a háttérben. Szerintük a dal apró hangulati árnyalatai és az emberközeli szöveg olyan kreativitást tükröznek, amit egy algoritmus egyelőre nem tud teljesen utánozni.

Egyes pletykák szerint egy ismert, de eddig háttérbe húzódó fiatal zenész lehet az alkotó, aki így próbálja titokban tesztelni új stílusát a közönségen. Akár gép, akár ember a szerző, az biztos, hogy a Balaton fagyija most már nemcsak a nyár egyik legkedveltebb édessége, hanem egy zenés rejtély főszereplője is lett. Most a balatoni cukrászdák, éttermek tulajdonosait arra kérik, hogy ezen a hétvégén, amikor sokan vannak a Balatonon, játsszák le a számot a fagyis pultok közelében, hátha valaki rájön, kiírhatta a dalt. Reméljük, hogy a dal szerzője előkerül még a Balaton Fagyija választás előtt (május 9.) és meghívhatjuk arra a fagylalthajóra, amelyre bárki felszállhat, hogy megkóstolja az idei év balatoni fagylat-különlegességeit – mondta Éskovács Péter.