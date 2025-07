Magyarország föld alatti csodái – barlangok, amiket érdemes felfedezni

Tapolcai-tavasbarlang

Abaligeti-barlang

A Mecsekben, a Duna-Dráva Nemzeti Park kezelésében található, 2000 méter hosszú Abaligeti-barlang kiépített főágát mintegy 466 méteren szakvezetéssel járhatják be a látogatók. Nemcsak természeti szépsége miatt különleges, hanem gyógyhatása miatt is, főként légzőszervi betegségekben szenvedők számára. A barlanghoz egy török kori legenda is kapcsolódik: állítólag a helyiek ide menekültek a janicsárok elől, később pedig a XVIII. században a helyi plébános borospincéjeként szolgált. A barlang egyik érdekessége a denevérmúzeum, amely bemutatja ezeknek az értékes, ám sokszor félreértett állatoknak az életét, és célja a róluk élő tévhitek eloszlatása.

Abaligeti-barlang

Szelim-barlang

A 45 méter hosszú Szelim-barlang a Gerecse-hegység Kő-hegyén található, és hatalmas méretű bejáratának képe szorosan összekapcsolódott a Tatabánya fölé magasodó Turul szobor látványával. A Szelim-barlang (más néven Szelim-lyuk) – mely Magyarország fokozottan védett barlangjai közül az egyik – a Duna-Ipoly Nemzeti Park védelmét élvezi. A helyszín nevét II. Szelim oszmán szultánról kapta, és jelentős régészeti, valamint őslénytani lelőhely. Számos középkori történet és különös legenda kötődik hozzá, például hogy a környező falvak lakói itt rejtőztek a törökök elől, ám Szelim szultán felfedezte és felgyújtotta a rejtekhelyet. Egy másik monda szerint pedig a szultán itt rejtette el kincseit, amelyeket egy mérges leheletű sárkány őriz. A Szelim-barlang előnye, hogy szabadon látogatható, így egy tatabányai kirándulás részeként, a Turullal együtt érdemes meglátogatni.