Zöld közlekedési eszközök harca: elektromos roller vs. villanybringa

Nemcsak ingázásra, hanem túrázásra és hosszabb vidéki utakra is alkalmasak, így nem meglepő, hogy szélesebb a célcsoport: a harmincas-negyvenes korosztálytól kezdve az idősebb felhasználókig sokan választják. Az elektromos rásegítés segít a dombos terepen és csökkenti az izomerő szükségességét, így ideális azoknak is, akik egészségi okból választanak alternatív közlekedési módot. A balatoni biciklis utakon is egyre jobban szaporodnak az elektromos kerékpárok, az említett okok miatt. Tartósság szempontjából jóval hosszabb életciklussal bírnak, akár 5–8 évig is megbízhatóan működnek.

Összehasonlítás: más cél, más stílus – de ugyanarra tartanak

Mindkét jármű nagyban hozzájárul a városi mobilitás fenntarthatóbbá tételéhez, de más-más igényekre válaszolnak. Az elektromos roller a gyors, rövid távú, agilis közlekedés eszköze – olcsóbb, könnyebb, de kevésbé kényelmes. Az e-bike ezzel szemben nagyobb beruházás, de hosszabb távon kényelmesebb, megbízhatóbb és sokoldalúbb megoldás.

További összehasonlítást érdemlő szempontok még, amire szeretnénk majd visszatérni:

biztosítási kötelezettségek vagy szabályozás (pl. rollerekre vonatkozó új KRESZ-módosítások)

lopás elleni védelem

töltési lehetőségek városi környezetben

közösségi megosztású e-rollerek és e-bike-ok (pl. Lime, Donkey Republic).

A kereslet mindkét típus iránt folyamatosan nő: az e-rollerek iránt különösen a Veszprém megyei fiatalok, míg az e-bike-ok iránt az itt élő középkorú, környezettudatos közlekedők érdeklődnek. A népszerűség okai hasonlóak: környezetbarát, olcsó üzemeltetés, szabadság, és nem utolsósorban – stílus. Hogy melyik lesz a jövő városainak igazi kétkerekű királya? A válasz attól függ, te milyen utat mivel szeretnél járni.