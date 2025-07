Elképesztően cuki fotók készültek az állatkertben született kapibara kölykökről

Közleményükben emlékeztetnek rá, a kapibara a világ legnagyobb rágcsálója, akár a 60 kilogrammot is elérheti, mégis rendkívül barátságos és nyugodt természetű. Ennek köszönhetően gyakran látni őket más állatok társaságában is, mert a kapibarák békés jelenléte megnyugtató a többiek számára is.

A kapibara a világ legnagyobb rágcsálója

Forrás: MTI/Czeglédi Zsolt

A kapibarák élőhelyének szűkülése és az "ember-állat konfliktusok" következtében a faj szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Vörös Listáján, ezért különösen értékesek az új debreceni jövevények - írták.