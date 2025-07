Ez már nem csak egy kétszemélyes ceremónia – így számolhatsz előre a nagy nappal!

Egy esküvő megálmodása felejthetetlen élmény – de a valóságban komoly logisztikai és pénzügyi feladat is. A legnagyobb tétel jellemzően a vendéglátás, de a helyszín, a dekoráció, a ruhák, a ceremóniamester, a fotós, a zenekar és a különleges kiegészítők mind komoly kiadást jelenthetnek. Ha időben nekiállunk a szervezésnek, a kellemetlen meglepetéseket is elkerülhetjük, és a költségvetést is átláthatóbban tudjuk kezelni.

Az esküvői dekoráció részletei fontosak a tökéletes hangulat megteremtéséhez.

Az esküvői vendégek jóllaknak – de mennyiből?

Egy 100–120 fős lakodalom esetén az étel-ital összege akár 1–1,2 millió forintra is rúghat. Ez az ár tartalmazza a többfogásos menüt és az éjféli vacsorát is. A desszert, azaz a sütemények és a menyasszonyi torta külön soron jelenik meg: ez újabb 50–150 ezer forintos kiadást jelenthet. Az italcsomagok sok esetben nem tartalmazzák a röviditalokat vagy borokat, így ezek külön kerülnek felszámolásra. Erre jön rá a 10–15 százalékos szervízdíj, amit sokan hajlamosak figyelmen kívül hagyni.

Gyűrű, ruha, cipő: így áll össze a pár szettje