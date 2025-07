Így virágzik egész nyáron a hortenzia – A kertész hasznos trükkjei

A hortenzia a fehér, rózsaszín, lila és kék legszebb árnyalataiban kápráztat el bennünket – különlegessége, hogy szirmainak színét a talaj pH-értéke is alakíthatja. Nem csoda, hogy sokan rajonganak érte, hiszen viszonylag kevés törődéssel is szépen fejlődik. Ha azonban azt szeretnénk, hogy hosszú időn át gyönyörködhessünk látványos virágzásában, érdemes néhány apró, de annál fontosabb trükköt is alkalmazni.

Tippek és tanácsok a hortenzia gondozásához

A hortenzia megfelelő gondozása

A hortenzia folyamatos virágoztatásának egyik alapvető kertészeti módszere az elnyílt virágfejek rendszeres visszavágása. A hervadt virágok rendszeres eltávolítása elősegíti a növény egészséges vegetatív fejlődését, és meghosszabbítja a virágzási periódust. Amikor a virágfejek elszáradnak, a metszést az első erős, életképes rügy felett végezzük el. Ezzel a beavatkozással nem a már elvirágzott részek megőrzése a cél, hanem az új hajtások indukálása, amelyek későbbi virágzásra képesek.

A szomjas hortenzia

A megfelelő öntözésre sem szabad megfeledkezni, különösen nyáron, amikor a hortenzia jelentős vízigénnyel rendelkezik. Az öntözést érdemes a kora reggeli vagy késő esti órákra időzíteni, hiszen ilyenkor alacsonyabb a levegő páratartalma és hőmérséklete, így csökken a párolgási veszteség. A hortenzia a nedves talajt kedveli, ugyanakkor ügyeljünk arra, hogy a talaj ne legyen túlzottan vizes, és a növény ne álljon pangó vízben, mert az gyökérrothadáshoz vezethet. Az öntözést a töveknél végezzük: jó vízelvezetésű talaj esetén elegendő heti kétszeri locsolás, míg nehezebb talajon akár napi kisebb adagokkal is pótolhatjuk a vizet, hogy optimális legyen a növény vízellátása.

Ezekre is érdemes odafigyelni

Célszerű félárnyékos vagy teljesen árnyékos helyen tartani a hortenziát, mivel a túl sok nap meggyorsítja a virágok hervadását, sőt kevesebb virágot is hozhat a növény, ha folyamatosan nagy forróság, illetve közvetlen napfény éri. Ha nem most ültetjük, a fix helye pedig napon van, árnyékoljuk más növényekkel vagy árnyékoló hálóval. Lényeges a tápoldatozás is, mivel ebben a periódusban nő a legtöbbet a hortenzia. Erre a műtrágya a legideálisabb. A legmelegebb hónapokban különösen figyeljünk arra, hogy ne vágjuk vissza túlságosan a nyári virágos növényt, mert ezzel már a következő évi virágzást is negatívan befolyásolhatjuk – írja a borsonline.