A fiatalság morzekódja – Így működik az online szleng

De hogyan alakult ki ez az egész? Miért mondja egy 15 éves, hogy valami „slay”, miközben másra azt mondja, hogy „cringe”? És mi köze mindennek a mémekhez, Tumblrhöz vagy akár a gamer kultúrához? Ez az internetes szleng.

Internetes szleng: A fiatalok Morzekódja.

Forrás: Pexels-illusztráció

Az internetes szleng úgy változik, mint a trendek a divatban

Az internetes szleng gyakorlatilag az online közösségek saját nyelve. Olyan, mint egy titkos kód – ha érted, bennfentes vagy, ha nem, akkor bizony „boomernek” tűnhetsz, még akkor is, ha csak 25 vagy. Az első internetes szleng még az MSN és az IRC korszakából származik: ott születtek a klasszikus „LOL”, „BRB” és „OMG” rövidítések, amelyek a lassabb netkapcsolatok és a karakterlimit miatt voltak praktikusak. Ezek még technikai szükségszerűségből fakadtak, de mára a szleng már egyfajta kreatív önkifejezés lett. A mémek és a rövidítések egy úgynevezett kódnyelv, amit a fiatalok az információ gyors közlésére használnak.

A fiatalok Morze-kódja

Az internetes szleng valójában nem más, mint egy eszköz az identitás kifejezésére. A fiatalok – vagyis az online kultúra fő mozgatórugói – mindig is keresték a módját, hogy megkülönböztessék magukat az idősebb generációktól. És mivel a neten a szöveg, a hang és a videó is keveredik, új szavak és kifejezések jönnek létre, amelyek nemcsak jelentést hordoznak, hanem stílust is. A „slay” például nemcsak azt jelenti, hogy valaki jól néz ki – benne van az önbizalom, a menőség, és az is, hogy az illető „uralja a pályát”. A „cringe” viszont egyfajta kollektív szégyenérzet: valaki annyira kellemetlen vagy erőltetett, hogy már nézni is fáj.

Hogyan alakulnak ki alapvetően a kifejezések

Fontos megérteni, hogy az internetes szleng alapvetően közösségi. Nem egy akadémiai nyelvtani szabályrendszer szerint fejlődik, hanem organikusan, a felhasználók között. Egy kifejezés néha egy poénból indul, majd mém lesz belőle, utána szleng, végül pedig beépül a mindennapi nyelvbe. A „sus” például a Among Us nevű játékból indult, ahol a gyanús szereplőket így nevezték – ma már bárkire rámondják, ha kicsit is furán viselkedik.