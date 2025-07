Magyar édesség hódít a TikTokon – egy külföldi újragondolta, te ráismernél? (videó)

Egy TikTok-videós nemrég olyan kóstolós videót készített, amelyben különböző országok ihlette pirítósokat készít és értékel. A magyar verzió egy különös, mákos gubára emlékeztető édesség lett: a kenyérre vaj, mákos töltelék, méz és egy sűrített tejhez hasonló édes szósz került – jócskán.

A magyar mákos guba ihlette ezt a furcsa pirítóst

Fotó: bro snakc TikTok

A magyar mákos guba különleges, de ez nem az igazi

Feltehetőleg a hagyományos magyar mákos guba inspirálta ezt az egyedi változatot, amely eredetileg kifliből, darált mákból, cukorból és tejből készül, vaníliasodóval megkoronázva. Azonban a kenyérpirítósra épülő verzió – vajjal, mézzel, mákkal és sűrített tejjel – annyira szokatlan volt, hogy még a magyar kommentelők sem ismerték fel.

Megdöbbentő módon a videós éppen ezt az ízkombinációt ítélte a legjobbnak a bemutatott országok közül, maga mögé utasítva Brazíliát, Hollandiát és még az Egyesült Királyságot is. A nézők között nagy volt a meglepetés, sokan nem tudták hová tenni ezt az ízvilágot. A kommentelők többsége egyszerre volt kíváncsi és kétkedő, miközben élénk viták alakultak ki a videó alatt.

„I am Hungarian but I have no idea what you ate” (Magyar vagyok, de ötletem sincs, hogy mit ettél.); „Ez szerintem vaj, mák, méz meg sűrített tej. Soha nem ettem még ilyet és nem is láttam” – hasonló kommentek tömegét kapta, köztük olyanokat is, hogy „Én se láttam még Magyarországon ilyet.”

Bár a mákos édességek nagy népszerűségnek örvendenek Magyarországon, ezt a szokatlan „pirítós” változatot szinte senki sem ismeri. Inkább a videós kreatív megközelítését tükrözi, mintsem a hagyományos magyar konyhát. Mégis, a végén Magyarországé lett a győzelem, hiszen a videós szerint ez a különleges pirítós bizonyult a legfinomabbnak az összes közül. Ha másképp nem, legalább így sikerült hazánknak a dobogó legfelső fokára lépnie.

Itt tekintheted meg a különleges gasztro videót:

Forrás: bro snakc tiktok