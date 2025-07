Könnyes búcsú a közönségtől: véget ért a Margaret Island története (galéria)

A fonyódi kötődésű zenekart nem kell bemutatni a hazai közönségnek – pozitív, elgondolkodtató popzenéjük és kirobbanó színpadi jelenlétük gyorsan utat talált a fülekhez, és a szívekhez is. A Lábas Viki, Füstös Bálint és Törőcsik Kristóf alapította együttes olyan dalokkal írta be magát a rádiók és fesztiválok történetébe, mint az Eső, a Veled minden, vagy a Nem voltál jó. A Margaret Island nem mindennapi helyszínválasztásairól is híres: léptek fel az Aggteleki barlangban, a Kőröshegyi levendulásban, és a Szántód és Tihany közötti kompon is.

Érzelmek és múltidézés: Legnagyobb slágereivel búcsúzott Veszprém megyétől a Margaret Island

Forrás: Nagy Lajos/Napló

Búcsúzott a Margaret Island

A Panoráma Színpad méltó folytatása a sornak: egy magaslatra épült pódium, ahol a táj és a dallam egymásba olvadva búcsúztatták a Margaret Islandot. Több ezer érdeklődő mellett pár maroknyi ember keze munkája hozta össze Veszprém megye és az együttes zenei kapcsolatának lezárását. Az utcákról a színpad felé hömpölygő tömeg gyakorlatilag végeláthatatlan volt. Ha valaki látta üresnek a Művészetek Völgyét, kijelenthetjük, erre a cirka egy órára megállt az idő. A zenekar úgy szippantotta fel az érdeklődőket, mint egy porszívó. Nem maradt más, csak mozdulatlanság. Egészen addig a pontig, ahol megjelentek az est főszereplői: Az üveges tekintetek kitisztultak, akik a szájukba haraptak fájdalmukban mosolyogni kezdtek.

Az első dal kezdő akkordjain visszahallottuk az elmúlt egy évtizedet, és a dalszöveg jött, gyakorlatilag mindenkitől, a közel 4500 ember befogadására tervezett nézőtérből mindenhonnan.

Remek színpadi munka, az idők során tökéletesre csiszolt fellépés, és érzelmek... nem utolsó sorban érzelmek. Legtöbben utoljára láthatták kedvenceiket fellépni, azonban a Margaret Island ismeretében élnünk kell azzal a klisével: minden vég egy új kezdet! Szerelmek, séták, élmények, bulik – ezek nemcsak a dalokból szólnak vissza, hanem a zenekar egész ideológiáját áthatják. Mint egy nyári este a Margit-szigeten: egyszer véget ér, de az emlék ott marad a levegőben.