Ez az apró szokás meglepően nagy hatással van a mentális egészségre

A mai felgyorsult, érzelmileg kimerítő világban különösen fontos, hogy találjunk olyan tevékenységeket, amelyek segítenek levezetni a feszültséget és feldolgozni a mindennapi nehézségeket. A pszichológusok tapasztalatai és kutatásai szerint a naplóírás az egyik legegyszerűbb, mégis leghatékonyabb eszköz a mentális egészség támogatására.

A naplóírás rendszeres gyakorlása erősíti a mentális egészséget.

Fotó: Pexels.com

A naplóírás hatékony módszer a mentális egészség megőrzésére

Nem véletlen, hogy az íráshoz nemcsak a nagy írók, hanem hétköznapi emberek is gyakran nyúlnak, különösen érzelmileg megterhelő időszakokban. A negatív élmények és stresszes események leírása jelentős pozitív hatással van testi és lelki egészségünkre egyaránt. Az érzések szavakba öntése segíti az agyat az érzelmi zavarok feldolgozásában, megkönnyítve ezzel a lelki egyensúly helyreállítását. Tudományos kutatások is igazolják, hogy a naplóírás hatékony eszköz az érzelmek szabályozására és intenzitásuk csillapítására, ami hosszú távon segíti a stressz kezelhetőségét és a mentális jóllét fenntartását. A kifejező írás jelentősen csökkenti a negatív, tolakodó vagy elkerülő gondolatokat, amelyek kellemetlen élményekhez kötődnek, és egyúttal javítja a munkamemóriát is.

A kutatók szerint a naplóírás előnyei közé tartozik, hogy felszabadítja az agy kognitív erőforrásait, így könnyebbé válik más mentális feladatok elvégzése, és a stressz kezelésében is hatékonyabbá tesz. James W. Pennebaker, a Texas-i Egyetem pszichológus professzora szerint mindez valószínűleg annak köszönhető, hogy a kifejező írás segít rendszerezni és egyszerűsíteni a szétszórt emlékeket. Hasonló eredményekre jutott Adriel Boals, a Duke Egyetem doktorandusza is, aki rámutatott, hogy már egy egyszerű probléma leírása is jelentős pozitív hatással van – mind fizikai és mentális egészségünkre, mind kognitív működésünkre, méghozzá már 20 perc gyakorlás után. Önkénteseket kértek meg, hogy négy egymást követő napon 20 percig írjanak élményeikről. A csoport egyik fele egy friss, érzelmileg megterhelő eseményt dolgozott fel, míg a másik semleges történetet írt le. Az érzelmileg érintett résztvevők agyi vizsgálata során a ventrolaterális prefrontális régió fokozott aktivitását figyelték meg, amely szerepet játszik az érzelmi reakciók szabályozásában. Ez arra utal, hogy az írás hatékony eszköz az érzelmek kezelésére és a feszültség csökkentésére, vagyis nyugtató hatású.