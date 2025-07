Így buliztatok a 90-es években a Metróban (+ galéria)

A belváros szívében az azóta bezárt Metro pinceklub generációkon keresztül otthont adott a máshonnan kitaszított műfajoknak, mint a rock, heavy metal és egyéb alternatív műfajok. A zenekarok fellépési lehetőséget kaptak, a mostanra furcsa megjelenésűnek mondható rajongók szeretetétől övezve.

Így buliztatok a Metróban a 90-es években

Fotó: a veszprémi The Buttholes archívuma

A Metro söröző története hosszú évekre nyúlik vissza, és egybeforr a veszprémi egyetemistákéval. Szerelmek és barátságok köttettek a koncerttől hangos alagsori szórakozóhelyen.

Veszprém sosem felejti a Metro klubot

Végigbulizta itt az éjszakákat többek között a Prosectura, Akela, az Éhenkórászok, a Konflikt vagy a Fürgerókalábak, és valószínű, hogy olvasóink közül is sokan tomboltak legalább egyszer a pincében.